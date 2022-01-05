«Нужно быть готовым к диалогу». Совет Республики продолжает собирать актуальные дополнения в Конституцию

Новости Беларуси. Усиление народовластия – одна из главных тенденций, которую отмечают эксперты в проекте новой Конституции. В Беларуси продолжается обсуждение ее проекта. К этому процессу проявляется большой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбор актуальных дополнений продолжается и в сенате. Общественная приемная при Совете Республики открыта для посетителей каждые понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 17:00. Уже 10 января встречу с гражданами проведет спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова и ее заместитель Леонид Заяц. Без предварительной записи.