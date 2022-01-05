«Нужно быть готовым к диалогу». Совет Республики продолжает собирать актуальные дополнения в Конституцию
Новости Беларуси. Усиление народовластия – одна из главных тенденций, которую отмечают эксперты в проекте новой Конституции. В Беларуси продолжается обсуждение ее проекта. К этому процессу проявляется большой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сбор актуальных дополнений продолжается и в сенате. Общественная приемная при Совете Республики открыта для посетителей каждые понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 17:00. Уже 10 января встречу с гражданами проведет спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова и ее заместитель Леонид Заяц. Без предварительной записи.
Оксана Семашко, корреспондент:
Ознакомиться с изменениями и дополнениями Конституции сегодня можно на портале pravo.by. Это займет считаные минуты. Обновления выделены, кстати, зеленым цветом – это очень удобно. Например, раздел II статья 21: «Каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства». Сейчас прекрасная возможность быть услышанным каждому. Особенно тем, кто привык жаловаться на законы или на то, что они не работают. Но при этом нужно быть готовым к диалогу и озвучиванию своих предложений.