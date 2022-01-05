Прямой эфир

«Нужно быть готовым к диалогу». Совет Республики продолжает собирать актуальные дополнения в Конституцию

05 января 2022 19:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Усиление народовластия – одна из главных тенденций, которую отмечают эксперты в проекте новой Конституции. В Беларуси продолжается обсуждение ее проекта. К этому процессу проявляется большой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Нужно быть готовым к диалогу». Совет Республики продолжает собирать актуальные дополнения в Конституцию-1

Сбор актуальных дополнений продолжается и в сенате. Общественная приемная при Совете Республики открыта для посетителей каждые понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 17:00. Уже 10 января встречу с гражданами проведет спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова и ее заместитель Леонид Заяц. Без предварительной записи.  

«Нужно быть готовым к диалогу». Совет Республики продолжает собирать актуальные дополнения в Конституцию-4

Оксана Семашко, корреспондент:  
Ознакомиться с изменениями и дополнениями Конституции сегодня можно на портале pravo.by. Это займет считаные минуты. Обновления выделены, кстати, зеленым цветом – это очень удобно. Например, раздел II статья 21: «Каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства». Сейчас прекрасная возможность быть услышанным каждому. Особенно тем, кто привык жаловаться на законы или на то, что они не работают. Но при этом нужно быть готовым к диалогу и озвучиванию своих предложений.  

«Нужно быть готовым к диалогу». Совет Республики продолжает собирать актуальные дополнения в Конституцию-7

Иван Калупахо, директор Рогачевского молочно-консервного комбината:  
Донести до народа, до людей, до работников каждую программу и важность данного действия Конституции, чтобы все мы знали, куда мы и как идем. Чтобы это дошло до каждого, каждого работника, каждого жителя нашей страны.  

Читайте также:  

 В Могилевской области создали 39 групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах  

Исаченко: за 25 лет выросло новое поколение белорусов. С учетом этого нужно вносить изменения в Конституцию  

Рачков: «60% вопросов, с которыми приходят к нам граждане, должны решаться на местном уровне»  

# Конституция # общество # Наталья Кочанова # Леонид Заяц # Иван Калупахо # Оксана Семашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Больше и больше внимания сегодня уделяется человеку». Проект новой Конституции обсудили в областях Беларуси
05 января 2022 19:47

«Больше и больше внимания сегодня уделяется человеку». Проект новой Конституции обсудили в областях Беларуси

Дзермант о Казахстане: там преподаватели с Запада. Понятно, что элита готовилась в определённом духе
05 января 2022 19:44

Дзермант о Казахстане: там преподаватели с Запада. Понятно, что элита готовилась в определённом духе

«Это просто ошибка». Что не так в действующей белорусской Конституции? Мнение юриста с почти полувековым стажем
05 января 2022 19:43

«Это просто ошибка». Что не так в действующей белорусской Конституции? Мнение юриста с почти полувековым стажем