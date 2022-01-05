Дзермант о Казахстане: там преподаватели с Запада. Понятно, что элита готовилась в определённом духе

Новости Беларуси. Ситуация в Казахстане очень напряженная. Подготовленные радикалы громят магазины, сжигают машины, уже есть погибшие среди сил правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Беларуси огромный опыт в подавлении технологий бунта, и казахам нужно идти по нашему пути, убеждены эксперты. Наши авторы – Григорий Азаренок, Алексей Дзермант и Андрей Лазуткин – обсудят ситуацию в новом выпуске программы «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

Алексей, мы сейчас все следим за ситуацией в Казахстане. Давайте начнем с общего. Геополитическое значение Казахстана. Ведь там же и Шелковый путь, и «Великий Туран», и южные границы России, и Афганистан. ​«Наркотрафик, исламизм, радикализм – все это может пойти в Россию»

Алексей Дзермант, философ, политолог:

И урановые месторождения. Ключевая страна в центре Евразии, граничит с Россией, с Китаем. Транзитное государство. Этот Шелковый путь, «Один пояс и путь», конечно же, обязательно идет через Казахстан. И в этом смысле протесты имеют не только внутреннее значение. Конечно, от того, кто будет держать власть в Казахстане и какой будет эта страна, зависит, по сути, региональная безопасность и стабильность для огромного региона. Нас это тоже коснется. Не дай бог, там что-то полыхнет, знаете, близко Таджикистан, Афганистан. Наркотрафик, исламизм, радикализм – все это может пойти в Россию, у которой с Казахстаном 7,6 тысячи километров граница протяженность. Это огромная, никаких сил не хватит ее контролировать. Поэтому это вопрос безопасности и России, и нас, естественно. Как, во-первых, союзника Казахстана. И по ОДКБ, по Евразийскому союзу. Поэтому наблюдаем тревожно, но, я надеюсь, что власти до конца все-таки ситуацию будут контролировать и не позволят произойти чему-то страшному. Но геополитически крайне важное государство, от которого зависит, по сути, судьба евразийской интеграции. Григорий Азаренок:

Можно сказать, что они до этого действовали по Чалому, по Шрайбману – иностранный капитал, инвестиции, приватизация. Алексей Дзермант:

Я добавлю. Они еще пытались между разными игроками внешними этот капитал распределить. То есть британцы, англосаксы, Россия, Китай, Индия. И все держали какие-то крупные предприятия в разных регионах. И что-то, естественно, брали себе как владельцы вот этих недр. Григорий Азаренок:

Но играть в казино с владельцем очень опасно. ​Молодая поросль пытается каким-то образом повлиять на ситуацию в стране, добиться власти для себя

Алексей Дзермант:

В том-то и дело. Говорят некоторые наблюдатели, я с ними частично соглашусь, что здесь и признаки внутриэлитной борьбы. Потому что это решение крайне непродуманно, во-вторых, очевидное попустительство региональных властей протестующим говорит о том, что есть раскол внутри элит. Значит, те элиты, которые, допустим, держат деньги или бизнес имеют в Лондоне, они, видимо, ощущают себя ущемленными в чем-то. И теперешний правящий класс их не до конца удовлетворяет. Потому что молодая поросль всегда выступала за либеральные реформы, за повышение цен, особенно на газ и другие вещи. И сейчас, скорее всего, мы видим, как эта молодая поросль, молодые волки пытаются каким-то образом повлиять на ситуацию в стране, добиться власти для себя. Григорий Азаренок:

Алексей, вернемся еще в первопричины. Попытаемся покопаться. Вчера все изучали эту тему. 22 тысячи фондов и НКО. У Казахстана была политика – да, они были в ЕврАзЭС, они были с нами в СНГ, в союзе. Но они гордились своими блестящими отношениями с Западом, они говорили, что мы все урегулируем. Запад никогда не будет у нас здесь ничего делать, потому что ему это не выгодно, потому что мы предоставили все условия. И? Мы видим результат. Алексей Дзермант:

Результат – да. Непоследовательность этой евразийской линии. Потому что, с одной стороны, Назарбаев был инициатором этого Евразийского союза и этой интеграции. С другой стороны, когда я был, например, в назарбаевском университете, там преподавали преподаватели из Турции, с Запада. На английском языке. И понятно, что элита готовилась в определенном духе. Например, на полках по истории я увидел множество книг о геноциде, организованном Российской империей. Но никак не литературу какую-то более объективную. Григорий Азаренок:

Мы удивлялись, что у нас около 500 НКО. А там 22 тысячи. ​«Им тоже нужно было заниматься просто профилактикой. Особенно после событий в Беларуси» Алексей Дзермант:

Да, вот эта политика открытых дверей и даже воспитания сознательной части элиты на Западе, в том же Лондоне, в центрах западных финансовых. Это привело к тому, что и экономические решения антинародные, с одной стороны, а с другой стороны, понятна их ориентация идеологическая и мировоззренческая. Увы, им тоже нужно было заниматься просто профилактикой. Особенно после событий в Беларуси. 1,5 года у них было. Григорий Азаренок:

Александр Лукашенко предупреждал – это не наша беда, это общая беда. Она придет ко всем. Это не белорусский какой-то внутренний конфликт был. Это принесенный извне вирус, который они будут распространять везде, чтобы подобраться к России. Алексей Дзермант:

Абсолютно очевидно. И вот они выбрали действительно слабое звено, как им сейчас кажется. Во-первых, эта пересменка во власти. Мы видим, что Назарбаев тоже, пока его не слышно, но они подумали, может быть вот этот момент, когда он ослаб, может быть и физически, нужно нанести этот удар. В итоге все это придется выдерживать России. Все угрозы, связанные с безопасностью, с беспорядками. Не дай бог, еще что-то там случится. Но казахстанская элита сама должна быть более решительная в этой ситуации. Если нужно, окажем методологическую, технологическую помощь.

Григорий Азаренок:

Я думаю, в рамках ОДКБ. ​«Управляющий инструмент – одни и те же методики» ​ Алексей Дзермант:

Абсолютно. Любая помощь. Это все равно наша близкая, ближайшая страна. И мы не должны допустить никаких там революций, не дай бог, перехода власти к националистам и кого-то похуже. Там и исламисты есть. Поэтому сейчас нужно просто внимательно отслеживать ситуацию, анализировать опыт белорусский и других стран. И, конечно, действовать решительно – очень важно. Самое опасное здесь – они попробовали и обломали зубы на Беларуси. Опыт изучили, работу над ошибками сделали – сейчас Казахстан. Казахстан очень опасен именно для России. Эти огромные пространства, эти предприятия, которые принадлежат разному капиталу, в том числе иностранному. Это уже обкатка под 2024 год, под выборы президента в России. Здесь попробовали, но это больше ситуация для городов европейской части России. Средняя Азия, это Сибирь, Дальний Восток. К сожалению, это одна и та же схема, только они применяют ее по отношению к разным специфичным регионам. Но то, что управляющий инструмент – одни и те же методики, просто они действительно решили убрать эту, условно говоря, красивую фазу с девочками с цветочками. И сразу жесть, сразу мы видим боевиков, криминалитет, который нападает на силовиков, поджигает здания. Григорий Азаренок:

Там страшная картина. Разоружают, расстреливают. Алексей Дзермант:

Вывели контингент вот этот боевой. У нас он тоже был на улицах, но его вовремя купировали, потом стали показывать картинку для Запада. Сейчас мы наблюдаем попытку блицкрига в Казахстане, которую мы отразили. «Если что-то там нарушится, эта гармония межнациональная, межрелигиозная, то захватит весь регион» Григорий Азаренок:

Другой аспект, Алексей. Вот мы все ждали войну, какую-то провокацию на европейском континенте в связи с Украиной и так далее. А давайте посмотрим Казахстан и что южнее. А южнее – Средне-Азиатские государства. Если там произойдет переворот, гражданская война и так далее, а тут рядом Афганистан с талибаном, и там тем более, если к власти переходят исламисты, ну это пожарище. Алексей Дзермант:

Казахстан, Узбекистан – это ключевые государства этого региона Центрально-Азиатского, Средне-Азиатского. И конечно, сейчас все наблюдают окружающие страны с очень большой тревогой, потому что, если, условно говоря, что-то полыхнет дальше в Казахстане, особенно на юге, в Семиречье, я, кстати, родом оттуда, я прекрасно понимаю, что там почва для конфликтов богатая. И если что-то там нарушится, эта гармония межнациональная, межрелигиозная, то захватит весь регион. Григорий Азаренок:

Напомню, там интересы Ирана, там интересы Турции, там интересы Армении, там интересы России.