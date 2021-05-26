Александр Лукашенко: «Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток»

Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной – 26 мая шел детальный и очень важный разговор с участием Александра Лукашенко в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

То, что происходит сегодня вокруг Беларуси, – ограничение воздушного пространства, отказ от наших товаров и даже электроэнергии нашей страной-соседкой – такое чувство, что Украина возомнила себя суперразвитой страной. Правда, экономика там не блещет. Все это просто недоброжелательным давлением не назовешь.

Виктория Ходосок:

Это явное и открытое ущемление теми, кому не понравилась наша политика – политика независимого государства. И не превратилась Беларусь в «черное пятно» на мировой карте, наше клеймо – это беглые белорусы. Согласитесь, несложно предположить, что сильного ответа Запад точно не ожидал. Вы думали, мы будем молчать? Репортаж Юлии Бешановой.

Об этой встрече главу государства депутаты попросили буквально накануне. Накопилось слишком много вопросов, которые необходимо было обсудить с участием лидера. Главную мысль разговора подсказали время и события, которые со сверхзвуковой скоростью разворачиваются вокруг Беларуси. Страна сегодня втянута в полномасштабную даже не информационную – гибридную войну.