Александр Лукашенко: «Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток»
Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной – 26 мая шел детальный и очень важный разговор с участием Александра Лукашенко в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
То, что происходит сегодня вокруг Беларуси, – ограничение воздушного пространства, отказ от наших товаров и даже электроэнергии нашей страной-соседкой – такое чувство, что Украина возомнила себя суперразвитой страной. Правда, экономика там не блещет. Все это просто недоброжелательным давлением не назовешь.
Виктория Ходосок:
Это явное и открытое ущемление теми, кому не понравилась наша политика – политика независимого государства. И не превратилась Беларусь в «черное пятно» на мировой карте, наше клеймо – это беглые белорусы. Согласитесь, несложно предположить, что сильного ответа Запад точно не ожидал. Вы думали, мы будем молчать?
Репортаж Юлии Бешановой.
Об этой встрече главу государства депутаты попросили буквально накануне. Накопилось слишком много вопросов, которые необходимо было обсудить с участием лидера. Главную мысль разговора подсказали время и события, которые со сверхзвуковой скоростью разворачиваются вокруг Беларуси. Страна сегодня втянута в полномасштабную даже не информационную – гибридную войну.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Они не могут нам простить ни тротила [изъятого спецслужбами в Беларуси. - прим. ред.], ни «Манкуртов», поэтому боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних. В ближайшее время мы вам представим, как и всей общественности, все, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные.
Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда.
Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов. Сейчас наступило время открыто и публично сорвать маски, честно и откровенно сказать о том, что происходит. Чтобы понять и оценить явления и факты, их надо рассматривать во взаимосвязи и взаимозависимости.