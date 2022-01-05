«Казахи себя чувствовали немножко свысока по отношению к нам». Что политолог Лазуткин говорит о протестах в Казахстане?

Новости Беларуси. Ситуация в Казахстане очень напряженная. Подготовленные радикалы громят магазины, сжигают машины, уже есть погибшие среди сил правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Беларуси огромный опыт в подавлении технологий бунта, и казахам нужно идти по нашему пути, убеждены эксперты. Наши авторы – Григорий Азаренок, Алексей Дзермант и Андрей Лазуткин – обсудят ситуацию в новом выпуске программы «Тайные пружины политики 2.0». Дзермант о Казахстане: там преподаватели с Запада. Понятно, что элита готовилась в определенном духе. Читайте здесь. Григорий Азаренок, СТВ:

Андрей, как это все начиналось? Что вы можете сказать? ​В Польше недавно газ в 8 раз подорожал для населения, но протестов там никаких не было

Андрей Лазуткин, политолог:

Думаю, наши зрители все слышали про повышение цены на газ. Чтобы вы понимали, в белорусских ценах – у них примерно летом газ стоил 30 копеек белорусских. А после Нового года стал стоить 50. Это не сказать, что прямо начал какие-то безумные деньги стоить. Но проблема в том, что, скажем так, если вы на нашу заправку зайдете белорусскую, там будет газ по 1,20 рубля. По сути дела, протеста здесь нет, а там протесты есть, потому что вы если добываете газ, вы должны его продавать по рыночным ценам на экспорт. Получается, что населению вы должны либо субсидировать, либо выставлять такой же ценник, как это стоит на экспорт. Конечно же, если вы хотите заработать, вы пойдете по пути повышения цены. Хотя, надо сказать, что она и так была ниже рыночной. Можно было газ поднять и выше. Мы видели, что в Польше недавно в 8 раз подорожал для населения, но протестов там никаких не было. Что происходит дальше? Вот люди выходят на протесты не только потому, что там дорожает бензин, топливо, газ. А дело в том, что есть еще социальный пакет определенный. Потому что люди бастуют на заводах, потому что у них не хватает зарплаты, им мало социалки. А откуда там возьмется социалка? Если брать структуры экономики Казахстана, то она, в принципе, приватизирована. Целые активы отданы иностранным корпорациям. Григорий Азаренок:

Ключевой момент – иностранный капитал. Это для этого региона… Всегда Англия пыталась все скупить и так далее. Что значит большое количество иностранного капитала, тем более в госсекторе для страны? ​Их задача – не привести кого-то к власти, а добиться того, чтобы во власти произошел раскол Андрей Лазуткин:

Представьте себе, вот у вас большая страна, которая рассредоточена. Все эти рудники или добывающая промышленность, или обрабатывающая – она вся расположена на большом удалении друг от друга. То есть есть одна область, которая нефтяная или газовая, или еще какая. И там есть крупное бюджетообразующее предприятие. И конечно, если, например, оно отдано в иностранную концессию, то там у нас страна-собственник, которая, по сути дела, определяет всю политику в этом регионе. Потому что от нее зависит, какие будут зарплаты, какое будет социальное состояние населения. Более того, этот собственник имеет полную картину того, что происходит на местах. Абсолютно легальным путем. Что интересно. Как и у нас, и там тоже нет такого центра, который бы управлял этой всей цветной революцией. По сути дела, если есть какая-то группа в обществе, которая идет к власти, захватывает столицу, например, замещает руководящие посты, то это классическая цветная революция. А здесь идет такой постоянный накат, причем в разных регионах. Это говорит о том, что, во-первых, центр как-то извне организован и контролирует ситуацию. Во-вторых, их задача – не привести какую-то фигуру конкретную к власти, а добиться того, чтобы во власти произошел некий раскол. И чтобы либо группы одни усилились, вторые – ослабились. Начали с того, что дорогой газ и маленькая зарплата на заводе, но когда люди приходят на митинг, там уже действуют агитаторы, которые говорят: наша задача – снять иммунитет с Назарбаева, после этого провести разбирательства по протестам 2011 года, посадить его, дед должен уйти. Это лозунг этих протестов, который буквально за два дня появился. Григорий Азаренок:

Да, вот, мы видим, что начиналось это все, действительно, с экономического требования, но оно очень быстро ушло. И мы видим, там до смешного: инструкции распространяют с бчб-флажками, то есть то, что было у нас. Дворовые чаты, координирующие чаты, нет определенного лидера, децентрализация по всей стране и так далее. То есть методика, что обкатывалась у нас, там сразу, за сутки и применили? ​«Видимо, нет сил, чтобы закрывать все протестные точки»

Андрей Лазуткин:

Понимаете, Григорий, это всегда вопрос действий еще и силовых структур. То есть как они организовали свою защиту, оборону. Если, например, вы далеко от центра и у вас там произошло такое сращивание местной милиции с местными какими-то авторитетами или с местными собственниками крупными. Если рука моет руку, если у вас нет контроля со стороны столицы. То, конечно же, милиция, которая действует на месте, она может сказать, что, ну, знаете, это не наши проблемы, люди сами вышли, мы не будем оборонять администрацию городскую и прочее. Мы в Беларуси смогли эту фазу немножко пресечь еще. Потому что у нас были попытки в разных областных центрах захватывать администрацию, но это не получилось. А там мы видим, что это вполне успешно происходит, потому что, видимо, нет сил, чтобы закрывать все протестные точки. Григорий Азаренок:

Андрей, Алексей сказал, что власти необходимо действовать более решительно. Мы видим, сначала они пошли… Да, может быть, и надо было бы снимать это правительство, но не под давлением толпы. То есть сначала они пошли на отмену вот этого повышения цен – толпа почувствовала силу, почувствовала, что она влияет. Потом пошли на смену правительства. Сейчас уже, в интернете видел, речь идет о смене парламента, роспуске. И так далее. И мы видим, что толпу это не останавливает, а, наоборот, раззадоривает. Там уже появляются боевые пули, там уже захват административных зданий. Там уже кровь полилась. Бешеные эти почувствовали кровь, им уже отступать некуда и так далее. ​«Вы не можете быстро реагировать. И просто вас переигрывают на два хода вперед» Андрей Лазуткин:

Вы помните, что у нас правительство поменяли до выборов. И это был очень грамотный ход, потому что люди, которые снова назначены, они понимают, что будут ответственны за ситуацию. И они роют землю, чтобы показать свою работу. А там вы проводите кадровую пересменку прямо во время протестов. То есть люди понимают, что, во-первых, мы уже будем стрелочниками, если что. Плюс, меняется верхушка силовых структур. Потеря управления в этот момент – это вообще смерти подобно. Неважно, что это двое-трое суток идет. Но как раз сейчас эти люди должны эту ситуацию максимально постараться исправить, а их просто отправляют. Говорят: ну, пока поработайте, там же новых не назначили, все исполняют обязанности пока что. И, конечно, это большая кадровая ошибка. Но что касается Токаева, например. Не надо думать, что он какой-то предатель, что его разложили западные силы. Это слишком простые ответы. Потому что проблема скорее в другом. Что человек был выбран как такая компромиссная фигура. На него показали пальцем, что ты будешь преемником. Но он не проходил все ступеньки политической борьбы. И поэтому он не вышел с автоматом, как вышел, допустим, Лукашенко. Это психология. Человек, который относительно легко эту власть получил, он ее может так же относительно легко отдать. И противник это хорошо понимает. Конечно же, еще есть вопрос этих НКО. Но подумайте, одно дело – вы в стране открыли 22 тысячи НКО. Это, конечно, много и плохо. А если у вас тут американский завод, который делает миллиардные обороты, нефтеперерабатывающий, если у вас тут основной добывающий холдинг «Казахмыс» продан корейцам, если месторождения урана, меди, никеля тоже под иностранной разработкой находятся, под японской. По сути дела, у вас вроде бы богатая страна, только вы в этой стране мало чем управляете. Потому что вся прибыль идет на Запад, а Запад должен просто как-то гарантировать свой капитал. И вам говорят: мы вам построим вот это, но за это вы должны завезти к нам, поставить у себя наши НКО. И так это все устроено . Это не то что, знаете, какое-то предатель прокрался, открыл двери, и они там появились. Это политика уступок определенных.

Андрей Лазуткин:

Да, мы сюда заводим иностранный капитал, а вы за это нам даете вот такие вещи. Конечно, казахи себя чувствовали немножко свысока по отношению к нам. Как это – у вас такая простая, тупая система политическая, а мы вот так вот выгодно балансируем. У нас просто нет урана, никеля, рудников этих. С нами работают грубо. То есть нас просто бьют по голове палкой. А у казахов попытались вырастить некую элиту. Представьте, у вас государственный завод бастует. При самом плохом раскладе вы туда можете загнать ОМОН, там наведут порядок. А если бастует какой-то американский завод, вы туда даже не подойдете, потому что как только вы туда сунетесь, это уже будет дипломатический скандал. И более того, Штаты скажут: мы не только активы здесь выведем, мы еще заморозим ваши активы на Западе, ваши элиты там, те, кто держит, скажем так, свои сбережения там, недвижимость, всех остальных. Потому что здесь, в Беларуси, мы имеем гораздо больше маневров в плане подавления этих протестов. А там им приходится балансировать. И более того, ладно бы там было все только американское или только британское. Но вы же постарались еще распродать это так, что у вас такая мозаичная картина. И чтобы подавить это все, это вам надо договориться со всеми по очереди. С японцами, с корейцами, англичанами, британцами. С кем угодно. И конечно, когда идет такая оперативная ситуация, вы не можете быстро реагировать. И просто вас переигрывают на два хода вперед. Григорий Азаренок:

Это происходит накануне Россия – НАТО с этими предъявленными условиями России и так далее. Ответка от американцев? ​ ​«Это сетевой протест, который самоорганизован до какой-то стадии» Андрей Лазуткин:

Скажу так, очень важно не показать какую-то связь с иностранными центрами. Потому что здесь, когда в Беларуси были события, то мы сразу получили в руки… Григорий Азаренок:

Путило сразу с Моравецким встретился. Андрей Лазуткин:

Смотрите, в Варшаве сидит один центр, в Вильнюсе – третий центр, в Украине – боевики. Получилось, что мы сразу получили некий маневр для агитации. А там получается так, что у них есть какой-то один формальный лидер, который якобы из Швейцарии. Григорий Азаренок:

Мухтар, там какое-то странное имя. Андрей Лазуткин:

Это тоже человек, который ничем не управляет реально. И надо понимать, что там, даже в самом Казахстане, там некого так изолировать, единый координирующий центр, чтобы переломить ситуацию. Это сетевой протест, который самоорганизован до какой-то стадии. И его будет очень тяжело гасить. Реально, если мы говорим о купировании протеста, надо будет, во-первых, контролировать Алматы, во-вторых, заниматься регионами, где более-менее есть этнический фактор, есть религиозный. То есть их надо купировать в первую очередь. Григорий Азаренок:

По поводу вопроса Россия – НАТО.

​«Это очень выгодный момент» Андрей Лазуткин:

Конечно же, это все будет использовано против России. Но другое дело, что там еще есть и Китай. А реально главный противник сегодня не Российская Федерация для штатов, а именно Китай. В принципе, они убивают двух зайцев. Они создают проблемы России и одновременно Китайской Народной Республике. Конечно же, это очень выгодный момент. Оно могло бы быть как-то случайно. Но мы задаем вопрос, кому это выгодно? В итоге это выгодно только Штатам, потому что ни России не нужны эти беспорядки, тем более китайцам, которые никогда так грязно не вмешиваются в процессы политические, это делают Штаты. Путина предупреждают, что у вас есть космодром, у вас есть полигоны военные, у вас есть добывающие уран предприятия.