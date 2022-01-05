«Не в деньгах счастье». Экономический обозреватель СТВ Наталья Надольская о том, каким она запомнила 2021 год

Новости Беларуси. И мы продолжаем наш праздничный проект «Своими глазами». Корреспонденты и ведущие нашего телеканала подводят итоги 2021 года. И сегодня, 5 января, предлагаем узнать, каким был 2021-й в лицах, фактах и личных впечатлениях для нашего экономического обозревателя – Натальи Надольской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Надольская, экономический обозреватель:

Помните фразу из кинофильма «Служебный роман»? «Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Красавицы погружаются в сладостный, волшебный, поэтический мир сводок, цифр, отчетов, планов и смет». Следить за экономической повесткой в 2021 году было сродни оказаться в одном ряду с болельщиками спортивного матча. Ведь каждая новая страна, куда отправлялась белорусская продукция, каждый новый квадратный метр построенного жилья, каждый день, когда белорусский рубль демонстрировал рост – воспринималась как маленькая, но все-таки победа.

Когда весь мир лихорадит не только от последствий коронавируса, но и от взлетевших цен на углеводороды и все сырье. Когда данные биржевых и фондовых индексов напоминают скорее кардиограмму тяжело больного сердечника. Когда пакеты с пакетами санкций заставляют активизироваться все предприятия и всеми силами держать на плаву экономические показатели. Именно в этот момент понимаешь – счастье не в деньгах. Но ведь их количество позволяет делать позитивные выводы.