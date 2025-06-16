Готовимся к громким премьерам! Когда реанимируют «Беларусьфильм», разбирались спикеры ток-шоу
Когда национальная киностудия начнет делать кассовые ленты и станет эффективной аутсорс-площадкой? Каких фильмов не хватает нашему зрителю? Почему искусство – это мягкая сила с идеологическим фактором? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как реанимировать белорусский кинематограф.
Основная задача – загрузить производство
Дмитрий Семенов, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Сегодня наша основная задача – это загрузить наше производство. В рамках загрузки производства, конечно, мы выступаем как производитель, так и непосредственно готовы выступать исполнителями, к примеру, по заказу телеканала СТВ.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
То есть и одно, и другое, и третье.
Дмитрий Семенов:
Для съемок не мешает, да.
Руслан Чернецкий:
Это не ругается друг с другом абсолютно никак, это наоборот даже хорошо, потому что киностудия вполне себе способна как и оказывать услуги (и сторонним заказчикам, и телеканалам), так и снимать полный цикл своего кино, начиная от разработки сценария, заканчивая постпродакшеном и дистрибьюцией фильмов.
Каких киноспециалистов готовят в БГАИ?
Сергей Макарей, профессор кафедры кинотелеоператорства и звукорежиссуры Белорусской государственной академии искусств:
Если с кадров начинать, то могу сказать, что государство наше, Республика Беларусь, выстроило совершенно стройную систему подготовки специалистов, которая зиждется на простом принципе спроса и предложения.
Есть заказчик кадров, у него есть спрос. Есть ли киностудии нужен звукорежиссер, режиссер-постановщик, оператор-постановщик, он заходит в базу и говорит, что мне в таком-то году, грубо говоря, через четыре года, нужны такие-то специалисты. В базе это отражается. Государство, видя, что нужно, скажем, пять человек-режиссеров для телеканалов, для киностудий, финансирует. Если там два, уже не финансирует. И учебное заведение берет под козырек, набирает курс и готовит этих специалистов.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сергей Ильич, а можно сразу вопрос? Если связать с мероприятиями, которые были на прошлой неделе, мы понимаем, что у нас должна быть активизация съемочного процесса. Происходит ли сейчас активизация в вашей вступительной кампании?
Сергей Макарей:
Абсолютно. Мы набираем группу на сегодняшний день для телевидения режиссеров.
Алена Сырова, СТВ:
Сколько?
Сергей Макарей:
По-моему, семь человек. Там 15 всего человек, и, в общем, половина будет для телевидения, половина будет как режиссеры игрового кино. И уже сегодня началась работа над подготовкой учебных планов, потому что они должны корректироваться, поскольку это разные профилизации, как это сегодня называется.
С 2023 года, когда был принят новый классификатор, появилась новая специальность. Она называется «режиссура аудиовизуального произведения». И здесь могут быть различные профилизации: это и анимация, это и документальное кино, это и режиссеры телевидения, и режиссеры.
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Какое кино хочет смотреть белорусский зритель? Мнение эксперта
Молодежь в кино – какая она?
Кирилл Халецкий, кинорежиссер:
Дерзкая, капризная, но очень амбициозная. И это очень такая взрывоопасная смесь, с которой приходится мириться в самом начале их обучения. Первый семестр решает все. Ты понимаешь, куда ты попал, в какую вообще сферу. И дальше ты либо ломаешь себя, ты понимаешь правила игры, либо ты уходишь. Вот и все.
Потому что обучение – это демоверсия будущей работы. Когда ты приходишь уже на место работы, ты видишь, что, оказывается, все еще жестче. И дальше ты должен понять эти правила игры и приспособиться.
Алена Сырова:
А в чем жесткость?
Кирилл Халецкий:
Все не так, как ты хочешь. Это вот и ломает тебя. Получается, все поступают, первый курс, пришли все Тарантино и Спилберги. И сразу первый семестр тебе дают понять, что тебе еще 17, ты еще никто.
Меня воспринимали как российского актера – Чернецкий
Руслан Чернецкий:
Это очень хорошая практика, когда зритель наш обращает внимание на хорошее кино, сериал, кино и запоминает актеров. Так с нашими же и было, со мной лично так было. Меня до недавнего времени воспринимали как российского актера.
Кирилл Казаков:
В этом и печаль.
Руслан Чернецкий:
Когда я слежу за каким-то актером, мне становится интересно и я лезу в интернет, чтобы узнать, что это за актер, откуда он и так далее. Всякие вопросы задают – по поводу его роста и прочего. Оттуда и зритель, который следит за актером, узнает, что это все-таки белорусский актер.
Нужен ли нам фильм про 2020-й?
Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
На мой взгляд – не эксперта, а как зрителя, искусствоведа – конечно, нужно, потому что двигателем любого фильма, драматургического произведения является конфликт. 2020 год – как нельзя более ярко выражено множество конфликтов, которые дают почву, чтобы создать некое произведение. Вопрос – кто заказчик. Вопрос интерпретации.
Мне кажется, что ситуация сдвинется в лучшую сторону, потому что и «Беларусьфильм», и, я надеюсь, все остальные начали понимать, что нужно учитывать мнение заказчика. Не просто «мы снимем как самовыражение, я художник – я так вижу». Прекрасно, что телеканалы сейчас, зная свою аудиторию, подсказывают кинематографистам, что нужно сделать. Долгое время до 2020 года мы сталкивались с тем, что вы нам дайте денег – мы потом выразимся и мы вам еще «нагадим» за ваши же деньги.
Это сложная тема. Я не уверена, насколько мы готовы к такому обострению, потому что у нас есть момент – мы хотим создать образ милиционера, всегда положительный.
Кирилл Казаков:
То есть телеканал СТВ, который показывает российские полицейские драмы, не может такие драмы показывать про белорусских милиционеров?
Александр Осенко:
Мы не можем снять такое у нас в Беларуси, потому что у нас это нонсенс. Ну не берут у нас гаишники взятки!
Наталья Карчевская:
Возвращаясь к вопросу, мне кажется, это очень сложно, создать произведение на тему 2020 года, но там было столько конфликтов драматургических, столько сюжетных поворотов – в рамках страны, отдельной семьи, коллективов – что, на мой взгляд, это перспективная тема, чтобы ее представлять в киноискусстве.
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