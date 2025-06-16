Готовимся к громким премьерам! Когда реанимируют «Беларусьфильм», разбирались спикеры ток-шоу

Когда национальная киностудия начнет делать кассовые ленты и станет эффективной аутсорс-площадкой? Каких фильмов не хватает нашему зрителю? Почему искусство – это мягкая сила с идеологическим фактором? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как реанимировать белорусский кинематограф. Основная задача – загрузить производство

Дмитрий Семенов, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Сегодня наша основная задача – это загрузить наше производство. В рамках загрузки производства, конечно, мы выступаем как производитель, так и непосредственно готовы выступать исполнителями, к примеру, по заказу телеканала СТВ. Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

То есть и одно, и другое, и третье. Дмитрий Семенов:

Для съемок не мешает, да. Руслан Чернецкий:

Это не ругается друг с другом абсолютно никак, это наоборот даже хорошо, потому что киностудия вполне себе способна как и оказывать услуги (и сторонним заказчикам, и телеканалам), так и снимать полный цикл своего кино, начиная от разработки сценария, заканчивая постпродакшеном и дистрибьюцией фильмов. Каких киноспециалистов готовят в БГАИ?

Сергей Макарей, профессор кафедры кинотелеоператорства и звукорежиссуры Белорусской государственной академии искусств:

Если с кадров начинать, то могу сказать, что государство наше, Республика Беларусь, выстроило совершенно стройную систему подготовки специалистов, которая зиждется на простом принципе спроса и предложения. Есть заказчик кадров, у него есть спрос. Есть ли киностудии нужен звукорежиссер, режиссер-постановщик, оператор-постановщик, он заходит в базу и говорит, что мне в таком-то году, грубо говоря, через четыре года, нужны такие-то специалисты. В базе это отражается. Государство, видя, что нужно, скажем, пять человек-режиссеров для телеканалов, для киностудий, финансирует. Если там два, уже не финансирует. И учебное заведение берет под козырек, набирает курс и готовит этих специалистов. Кирилл Казаков, СТВ:

Сергей Ильич, а можно сразу вопрос? Если связать с мероприятиями, которые были на прошлой неделе, мы понимаем, что у нас должна быть активизация съемочного процесса. Происходит ли сейчас активизация в вашей вступительной кампании? Сергей Макарей:

Абсолютно. Мы набираем группу на сегодняшний день для телевидения режиссеров. Алена Сырова, СТВ:

Сколько? Сергей Макарей:

По-моему, семь человек. Там 15 всего человек, и, в общем, половина будет для телевидения, половина будет как режиссеры игрового кино. И уже сегодня началась работа над подготовкой учебных планов, потому что они должны корректироваться, поскольку это разные профилизации, как это сегодня называется. С 2023 года, когда был принят новый классификатор, появилась новая специальность. Она называется «режиссура аудиовизуального произведения». И здесь могут быть различные профилизации: это и анимация, это и документальное кино, это и режиссеры телевидения, и режиссеры. Читайте также: Что будет готово к 1 сентября? Чернецкий о выполнении поручений Лукашенко по киноиндустрии Уже 2 года ведем переговоры с «Беларусьфильмом» – гендиректор СТВ о съемке совместных сериалов Какое кино хочет смотреть белорусский зритель? Мнение эксперта Молодежь в кино – какая она?

Кирилл Халецкий, кинорежиссер:

Дерзкая, капризная, но очень амбициозная. И это очень такая взрывоопасная смесь, с которой приходится мириться в самом начале их обучения. Первый семестр решает все. Ты понимаешь, куда ты попал, в какую вообще сферу. И дальше ты либо ломаешь себя, ты понимаешь правила игры, либо ты уходишь. Вот и все. Потому что обучение – это демоверсия будущей работы. Когда ты приходишь уже на место работы, ты видишь, что, оказывается, все еще жестче. И дальше ты должен понять эти правила игры и приспособиться. Алена Сырова:

А в чем жесткость? Кирилл Халецкий:

Все не так, как ты хочешь. Это вот и ломает тебя. Получается, все поступают, первый курс, пришли все Тарантино и Спилберги. И сразу первый семестр тебе дают понять, что тебе еще 17, ты еще никто. Меня воспринимали как российского актера – Чернецкий

Руслан Чернецкий:

Это очень хорошая практика, когда зритель наш обращает внимание на хорошее кино, сериал, кино и запоминает актеров. Так с нашими же и было, со мной лично так было. Меня до недавнего времени воспринимали как российского актера. Кирилл Казаков:

В этом и печаль. Руслан Чернецкий:

Когда я слежу за каким-то актером, мне становится интересно и я лезу в интернет, чтобы узнать, что это за актер, откуда он и так далее. Всякие вопросы задают – по поводу его роста и прочего. Оттуда и зритель, который следит за актером, узнает, что это все-таки белорусский актер. Нужен ли нам фильм про 2020-й?