Почему обучение в Академии искусств и Университете культуры – самое дорогое? Ответила ректор БГУКИ

Когда национальная киностудия начнет делать кассовые ленты и станет эффективной аутсорс-площадкой? Каких фильмов не хватает нашему зрителю? Почему искусство – это мягкая сила с идеологическим фактором? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как реанимировать белорусский кинематограф.

Сергей Макарей, профессор кафедры кинотелеоператорства и звукорежиссуры Белорусской государственной академии искусств:

Я выпустил сейчас курс: девять человек, их было 10 (один ушел после первого семестра). Они все прекрасно понимают. А что касается единичных, богом поцелованных людей, талантливых, то здесь нам надо менять вообще систему подготовки абитуриентов: у нас она очень закрытая в целях борьбы с коррупцией. Что касается российского опыта, там мастер берет, набирает подготовительный курс, год с ними работает, и потом говорит: «Ты, пожалуйста, поступай, а тебе, наверное, и не стоит». А у нас сегодня…

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Не дай бог, если у нас будет такая система. Сергей Макарей:

Может быть, и не дай бог. Я просто говорю, как есть. Кирилл Казаков, СТВ:

Там в этой индустрии дикий капитализм, мы это прекрасно понимаем, но отдача какая? А у нас социальное государство – мы всех взяли, всех должны доучить. Может быть, в этом и есть минус. Наталья Карчевская:

Мы берем шесть или семь человек – логично, что у нас фильтр должен быть на входе. Если вы проанализируете, какое количество актеров готовят московские и российские вузы, и куда они потом идут… Знаете, шутка ходит: в Москве каждый второй официант имеет актерское образование. У нас государство не такое богатое, чтобы выделить деньги на то, чтобы хотя бы год учить 20 человек, а потом десять отчислить.