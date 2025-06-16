Почему обучение в Академии искусств и Университете культуры – самое дорогое? Ответила ректор БГУКИ
Когда национальная киностудия начнет делать кассовые ленты и станет эффективной аутсорс-площадкой? Каких фильмов не хватает нашему зрителю? Почему искусство – это мягкая сила с идеологическим фактором? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как реанимировать белорусский кинематограф.
Сергей Макарей, профессор кафедры кинотелеоператорства и звукорежиссуры Белорусской государственной академии искусств:
Я выпустил сейчас курс: девять человек, их было 10 (один ушел после первого семестра). Они все прекрасно понимают. А что касается единичных, богом поцелованных людей, талантливых, то здесь нам надо менять вообще систему подготовки абитуриентов: у нас она очень закрытая в целях борьбы с коррупцией.
Что касается российского опыта, там мастер берет, набирает подготовительный курс, год с ними работает, и потом говорит: «Ты, пожалуйста, поступай, а тебе, наверное, и не стоит». А у нас сегодня…
Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Не дай бог, если у нас будет такая система.
Сергей Макарей:
Может быть, и не дай бог. Я просто говорю, как есть.
Кирилл Казаков, СТВ:
Там в этой индустрии дикий капитализм, мы это прекрасно понимаем, но отдача какая? А у нас социальное государство – мы всех взяли, всех должны доучить. Может быть, в этом и есть минус.
Наталья Карчевская:
Мы берем шесть или семь человек – логично, что у нас фильтр должен быть на входе. Если вы проанализируете, какое количество актеров готовят московские и российские вузы, и куда они потом идут… Знаете, шутка ходит: в Москве каждый второй официант имеет актерское образование. У нас государство не такое богатое, чтобы выделить деньги на то, чтобы хотя бы год учить 20 человек, а потом десять отчислить.
Алена Сырова, СТВ:
Пусть идут платно учатся, если сильно хотят.
Наталья Карчевская:
Платно – это другое. Платно ни один наш абитуриент и студент не сможет возместить все затраты бюджета, которые идут на подготовку. Потому что обучение в Академии искусств и в Университете культуры и искусств – самое дорогое, учитывая то количество индивидуальных занятий Академии музыки, которое предусматривается планом. Поэтому нам равняться на ту систему, которая есть в Москве и Российской Федерации… Тоже есть и плюсы, и минусы.
Кирилл Казаков:
А с точки зрения выхлопа, мне кажется, у них получилось.
Сергей Макарей:
Наверное.
Наталья Карчевская:
Нужно отбор качественнее проводить на уровне входа, попадания в академию, в университет – неважно, куда они идут.
Кирилл Казаков:
Зато у них в Москве каждый второй официант, либо аниматор, либо актер телесериала «След». Да?
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