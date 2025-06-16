Союзные парламентарии приняли заявление по вопросам защиты исторической правды
Правда, которая под прицелом. Правда, которая нуждается в нашей защите. Правда, которая стала разменной монетой в руках корыстных политиканов на новой и беспощадной мировой войне – войне с историей. И здесь мы точно на линии фронта. А что есть наше оружие? Беларусь и Россия создадут комиссию по сохранению и защите исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято 16 июня в Бресте на сессии Парламентского собрания Союза двух стран.
Локация для этого разговора, разумеется, неслучайная. Именно здесь в июне 1941-го первыми встретили удар фашистов. И именно здесь в конце этой недели мы снова вспомним те трагические события, события, которые «кровавыми ножницами» перекроили карту Европы, оставив трудно заживающие раны многим поколениям. А еще обязательно склоним головы у легендарной Цитадели в память о защитниках Брестской крепости. Для белорусов это естественно и закономерно. Для белорусов по-другому просто быть не может. Это у нас в крови. И это часть нашей национальной идеи. Вспомните слова Александра Лукашенко в Волгограде на союзном форуме в начале торжеств к 80-летию Великой Победы.
Трепетное отношение к истории Великой Отечественной – это ведь и то, что нас объединяет в белорусско-российском тандеме. Союзное государство – это ведь не только про политику и экономику, это еще (а возможно, и в первую очередь) про историческую правду и про то, что мы никому не позволим ее перечеркнуть и растоптать.
Итак, Брест. Сегодняшняя встреча парламентариев – это фактически продолжение дискуссии о нашем великом наследии и общем будущем, начатой в Волгограде. Такой союзный форум решено масштабировать и сделать традиционным. В следующем году его проведут в Беларуси и посвятят 85-летию начала Великой Отечественной.
Из Бреста репортаж Кристины Протосовицкой.
Могли ли защитники легендарной Брестской крепости-герой знать, что через 80 лет их потомкам предстоит вновь обороняться, только на этот раз от посягательств на историческую правду? Сохранить и защитить нашу общую память призвана новая комиссия в Парламентском собрании, решение о создании которой утвердили в Бресте. В качестве главной задачи парламентарии определили консолидацию общественных и политических сил Беларуси и России, граждан двух стран, молодых людей вокруг совместных проектов, чтобы не допустить искажения фактов о Великой Отечественной войне и умаления подвига советского народа.
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Именно об этом накануне Дня Великой Победы говорили в Волгограде на международном патриотическом форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». В Сталинграде – городе, который стальной, непреодолимой крепостью встал на пути захватчиков. Здесь начался отсчет времени, приближающего победный май 1945-го. Сегодня мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее. Статус наследников великого поколения героев-победителей ко многому обязывает. Главное – помнить и передавать историческую правду будущим поколениям.
Важно особенно сегодня, когда Запад открыто пытается переписать историю Второй мировой войны, принизить роль советского народа в Победе над нацизмом. Память буквально стирают бульдозерами. Массово сносятся памятники воинам-освободителям. Действия продиктованы чувством реваншизма и желанием вытеснить правду из общественного сознания. Образ войны и Победы является символом могущества нашего прошлого Отечества, единения людей разных национальностей. Он служит напоминанием об огромном духовном потенциале. Осознание этого обстоятельства заставляет современных фальсификаторов истории предпринимать все новые и новые попытки переписать итоги Второй мировой войны. Потому нам так важно стоять на защите исторической правды и беречь память о подвигах наших дедов и прадедов во имя будущего.
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Заявление, текст которого включает многоголосие мнений участников форума в Волгограде, 16 июня приняли парламентарии Союзного государства. Речь в документе идет о единых подходах в вопросах развития международных отношений на принципах многополярности и созидания, о сохранении и защите нашей общей истории, о патриотическом воспитании молодежи. Кроме того, законодатели обсудили проект бюджета Союзного государства на 2025 год, сумма которого составит без малого 7 миллиардов российских рублей.
Виктор Селиверстов, председатель Комиссии по бюджету, налогам и финансовому рынку Парламентского собрания Союза Беларуси и России:
На 2025 год бюджет был увеличен на 19 %. У нас с каждым годом уменьшается профицит за счет того, что появляется новое количество программ, проектов. В 2025 году количество программ, проектов, мероприятий тоже больше. У нас 8 программ, 2 проекта и 41 мероприятие.
В приоритете – совместные проекты в космической отрасли, фармакологии и в целом в науке, также развитие пограничной безопасности, защита информационных ресурсов. Что важно, часть средств уже направили на реставрацию и музеефикацию в Брестской крепости.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Специалисты уже приступили к работам в юго-западных казармах Цитадели, которые оставались закрытыми со времен Великой Отечественной войны. Израненные выстрелами и бомбежками стены считались аварийными, но после комплексной реставрации удастся увидеть и эту недосягаемую часть крепости. Всего же работы проведут на 10 объектах мемориального комплекса, включая знаменитые «Звезда» и «Мужество». В планах создать и новую мемориальную зону «Скорбь».
Именно советская армия сломала хребет фашизму. Именно на просторах Восточного фронта вермахт лишился своих жизненных сил. Именно здесь были перемолоты его лучшие дивизии и навсегда похоронены гитлеровские планы завоевания мира и порабощения народов. А Брестская крепость на века – символ стойкости. Общее историческое прошлое лежит в основе Союзного государства.