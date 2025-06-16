Союзные парламентарии приняли заявление по вопросам защиты исторической правды

Правда, которая под прицелом. Правда, которая нуждается в нашей защите. Правда, которая стала разменной монетой в руках корыстных политиканов на новой и беспощадной мировой войне – войне с историей. И здесь мы точно на линии фронта. А что есть наше оружие? Беларусь и Россия создадут комиссию по сохранению и защите исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято 16 июня в Бресте на сессии Парламентского собрания Союза двух стран.

Локация для этого разговора, разумеется, неслучайная. Именно здесь в июне 1941-го первыми встретили удар фашистов. И именно здесь в конце этой недели мы снова вспомним те трагические события, события, которые «кровавыми ножницами» перекроили карту Европы, оставив трудно заживающие раны многим поколениям. А еще обязательно склоним головы у легендарной Цитадели в память о защитниках Брестской крепости. Для белорусов это естественно и закономерно. Для белорусов по-другому просто быть не может. Это у нас в крови. И это часть нашей национальной идеи. Вспомните слова Александра Лукашенко в Волгограде на союзном форуме в начале торжеств к 80-летию Великой Победы.

Трепетное отношение к истории Великой Отечественной – это ведь и то, что нас объединяет в белорусско-российском тандеме. Союзное государство – это ведь не только про политику и экономику, это еще (а возможно, и в первую очередь) про историческую правду и про то, что мы никому не позволим ее перечеркнуть и растоптать.

Итак, Брест. Сегодняшняя встреча парламентариев – это фактически продолжение дискуссии о нашем великом наследии и общем будущем, начатой в Волгограде. Такой союзный форум решено масштабировать и сделать традиционным. В следующем году его проведут в Беларуси и посвятят 85-летию начала Великой Отечественной.