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Новости по тегу #Кирилл Халецкий

Фильм «Классная» может войти в топ проката в Беларуси
05 октября 2025 17:54

Фильм «Классная» может войти в топ проката в Беларуси

Презентация фильма «Классная» прошла накануне премьеры в Минске
18 сентября 2025 06:31

Презентация фильма «Классная» прошла накануне премьеры в Минске

Каким было первое название и кого сыграл Руслан Чернецкий? Кирилл Халецкий о работе над фильмом «Классная»
17 сентября 2025 08:19

Каким было первое название и кого сыграл Руслан Чернецкий? Кирилл Халецкий о работе над фильмом «Классная»

Нельзя быть вторым Тарковским, надо быть первым собой! Халецкий о требовательном зрителе и любви к кино
14 сентября 2025 07:58

Нельзя быть вторым Тарковским, надо быть первым собой! Халецкий о требовательном зрителе и любви к кино

Как привлечь молодых талантливых режиссёров на телевидение? Мнение Кирилла Халецкого
14 сентября 2025 07:46

Как привлечь молодых талантливых режиссёров на телевидение? Мнение Кирилла Халецкого

В Беларуси возможно всё! Кирилл Халецкий о патриотизме и кинодебюте в 21 год
14 сентября 2025 07:38

В Беларуси возможно всё! Кирилл Халецкий о патриотизме и кинодебюте в 21 год

Фильм «Киношники» – это бунт, замаскированный под комедию? Вот что ответил режиссёр
14 сентября 2025 07:24

Фильм «Киношники» – это бунт, замаскированный под комедию? Вот что ответил режиссёр

«Классная» будет классной? Режиссёр Кирилл Халецкий признался, что доволен на 8 из 10
14 сентября 2025 07:17

«Классная» будет классной? Режиссёр Кирилл Халецкий признался, что доволен на 8 из 10

Закрытый показ кинопремьеры «Классная» состоялся в Минске
02 сентября 2025 13:42

Закрытый показ кинопремьеры «Классная» состоялся в Минске

Готовимся к громким премьерам! Когда реанимируют «Беларусьфильм», разбирались спикеры ток-шоу
16 июня 2025 18:54

Готовимся к громким премьерам! Когда реанимируют «Беларусьфильм», разбирались спикеры ток-шоу

«Так в Беларуси ещё не снимали!» Кто сыграет в новом фильме Кирилла Халецкого?
16 июня 2025 17:16

«Так в Беларуси ещё не снимали!» Кто сыграет в новом фильме Кирилла Халецкого?

«Ты у нас как полезное ископаемое!» Лукашенко пообщался с молодым белорусским режиссером Кириллом Халецким
10 июня 2025 16:31

«Ты у нас как полезное ископаемое!» Лукашенко пообщался с молодым белорусским режиссером Кириллом Халецким