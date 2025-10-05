Новости по тегу #Кирилл Халецкий

Юлия Баранова: «Фильм «Классная» посмотрели уже более 32 тысяч зрителей, что в денежном эквиваленте более 200 тысяч белорусских рублей, и это только в кинотеатрах города Минска нашей сети».
Премьера фильма состоится 18 сентября. У зрителей будет возможность пообщаться с актерами. Анонсирован приезд творческой команды в разные города Беларуси.
«В современной Беларуси фильма, посвященного педагогам, еще не было», – отметил режиссер-постановщик.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – кинорежиссер Кирилл Халецкий.
«На телевидение очень много ребят приходит во время обучения».
«Талантливых молодых ребят сейчас замечают, их просто ждут, когда они себя проявят».
«На каком-то этапе это уже пошел просто жесткий протест худсоветам и «Беларусьфильму», потому что нервы были на пределе».
«В процессе съемок получилось лучше, чем мы предполагали на этапе сценария».
Ленту «Классная» от «Беларусьфильма» увидели журналисты и блогеры.
Каких фильмов не хватает белорусам? Какая главная задача у отечественной киностудии? Где возьмем кадры? На эти и другие вопросы отвечали гости ток-шоу «По существу».
«Классная» – это новое дыхание «Беларусьфильма», – рассказал кинорежиссер.
«Думаю, Господи, есть они или нет? Оказывается, они совсем молодые еще».
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