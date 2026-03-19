Новости по тегу #Руслан Чернецкий

До конца недели в Минске и Бресте пройдет Фестиваль российского кино.
Многогранный облик современной белоруски нарисовали поэтично – через строки отечественных авторов и на родном языке.
Ровно 30 лет назад в нашей стране появились специальные фонды Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся, студентов и талантливой молодежи. Торжественные мероприятия по случаю юбилея проходят в Минске.
«Кричали мое имя, я слышал это еще далеко до того, как я подъеду. Очень круто».
Ее приурочили к 130-летию со дня рождения русского классика.
Главная елка страны прошла во Дворце Республики.
За годы существования отечественного кинематографа было выпущено более 500 художественных, несколько тысяч документальных и сотни мультипликационных картин.
Масштабы впечатляют. За победу боролись 37 постановок от 27 театральных коллективов из Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Молодечно, Бобруйска, Витебска и Могилева.
Картина белорусского режиссера Дмитрия Сороки повествует о 14-летнем спортсмене Артеме.
«Все, что ты делаешь, это все для людей. Это все для зрителей, для слушателей, для созерцателей».
«Если где-то у нас сфера отстающая, значит, нужно подтягиваться, брать пример».
В 2026-м ждем с выступлениями артистов и коллективы из Узбекистана в Минске.
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