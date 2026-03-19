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Новости по тегу #Руслан Чернецкий

В рамках проекта «Дни культуры России в Беларуси» зрителям представят 11 картин разных жанров
19 марта 2026 08:20

В рамках проекта «Дни культуры России в Беларуси» зрителям представят 11 картин разных жанров

В Купаловском театре провели поэтическое мероприятие «Ода белорусской женщине»
18 февраля 2026 17:09

В Купаловском театре провели поэтическое мероприятие «Ода белорусской женщине»

Гала-концерт «Таленты Беларусі – будучыня краіны» состоялся во Дворце Республики
30 января 2026 18:20

Гала-концерт «Таленты Беларусі – будучыня краіны» состоялся во Дворце Республики

«Это один из самых непростых кругов». Смольский – о бронзе в спринте Кубка Содружества
23 января 2026 20:46

«Это один из самых непростых кругов». Смольский – о бронзе в спринте Кубка Содружества

Выставка, посвящённая творчеству Сергея Есенина, открылась в Национальном художественном музее
21 января 2026 17:48

Выставка, посвящённая творчеству Сергея Есенина, открылась в Национальном художественном музее

Чернецкий: дети – индикатор того, что происходит во взрослом мире
29 декабря 2025 16:45

Чернецкий: дети – индикатор того, что происходит во взрослом мире

Шоу «Любить кино по-белорусски» состоялось в честь Дня отечественного кинематографа во Дворце Республики
08 декабря 2025 17:44

Шоу «Любить кино по-белорусски» состоялось в честь Дня отечественного кинематографа во Дворце Республики

Масштабы впечатляют! Определены победители Национальной театральной премии
03 декабря 2025 19:44

Масштабы впечатляют! Определены победители Национальной театральной премии

Чернецкий: фильм «Переломный момент» не столько о спорте – он немножко о другом
27 ноября 2025 18:49

Чернецкий: фильм «Переломный момент» не столько о спорте – он немножко о другом

Чернецкий: занимаешься делом культуры – о себе забудь
21 ноября 2025 18:49

Чернецкий: занимаешься делом культуры – о себе забудь

Все сферы должны тянуться к тем, кто впереди – Чернецкий о совещании Президента с учёными
21 ноября 2025 18:22

Все сферы должны тянуться к тем, кто впереди – Чернецкий о совещании Президента с учёными

Дни культуры Беларуси завершились в Узбекистане
06 ноября 2025 07:54

Дни культуры Беларуси завершились в Узбекистане