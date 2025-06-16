Григорий Азарёнок совместно с киностудией «Беларусьфильм» снимает документальный проект
Когда национальная киностудия начнет делать кассовые ленты и станет эффективной аутсорс-площадкой? Каких фильмов не хватает нашему зрителю? Почему искусство – это мягкая сила с идеологическим фактором? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить, как реанимировать белорусский кинематограф.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Телеканалы занимаются выпуском документального кино для телевидения, а не для кинотеатров.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
У нас забирает кинопрокат наши документальные фильмы.
Руслан Чернецкий:
Да, но дело в том, что «Беларусьфильм» и студия «Летопись» ориентированы в первую очередь для кинотеатров.
Александр Осенко
Я больше скажу. У нас сейчас Григорий Азаренок снимает с «Беларусьфильмом» документальный проект.
Руслан Чернецкий:
Я знаю. И это для кинотеатров будет. Дело в том, что сейчас, как показывает статистика прокатная, именно те документальные фильмы, которые были сняты в последнее время, вышли – это «Мемориальные комплексы Беларуси», вторая часть, «Геноцид», который по расследованиям Генпрокуратуры, по ее инициативе был снят. Там очень серьезные показатели в кинотеатрах. К тому же там более 200 тысяч зрителей посмотрели «Геноцид» только один.
Поэтому тут ориентация в первую очередь – кинотеатры, а потом уже телеканалы. А на телеканалах немножко наоборот. Сначала телеканалы, а потом кино, естественно. И Григорий Азаренок в том числе, они сейчас снимают с «Беларусьфильмом» совместно тоже документальное кино. И это будет первую очередь ориентировано на кинотеатры, а потом на телеканал.
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