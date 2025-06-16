Григорий Азарёнок совместно с киностудией «Беларусьфильм» снимает документальный проект

Когда национальная киностудия начнет делать кассовые ленты и станет эффективной аутсорс-площадкой? Каких фильмов не хватает нашему зрителю? Почему искусство – это мягкая сила с идеологическим фактором? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить, как реанимировать белорусский кинематограф.

Руслан Чернецкий:

Я знаю. И это для кинотеатров будет. Дело в том, что сейчас, как показывает статистика прокатная, именно те документальные фильмы, которые были сняты в последнее время, вышли – это «Мемориальные комплексы Беларуси», вторая часть, «Геноцид», который по расследованиям Генпрокуратуры, по ее инициативе был снят. Там очень серьезные показатели в кинотеатрах. К тому же там более 200 тысяч зрителей посмотрели «Геноцид» только один.

Поэтому тут ориентация в первую очередь – кинотеатры, а потом уже телеканалы. А на телеканалах немножко наоборот. Сначала телеканалы, а потом кино, естественно. И Григорий Азаренок в том числе, они сейчас снимают с «Беларусьфильмом» совместно тоже документальное кино. И это будет первую очередь ориентировано на кинотеатры, а потом на телеканал.

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