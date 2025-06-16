Уже 2 года ведём переговоры с «Беларусьфильмом» – гендиректор СТВ о съёмке совместных сериалов

Когда национальная киностудия начнет делать кассовые ленты и станет эффективной аутсорс-площадкой? Каких фильмов не хватает нашему зрителю? Почему искусство – это мягкая сила с идеологическим фактором? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как реанимировать белорусский кинематограф.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы не панацея для «Беларусьфильма», потому что сериалы – это составная часть всего того производства, что может делать наша киностудия. Если говорить касательно сериалов, в нашей телекомпании есть канал СТВ и телеканал РТР. Мы показываем там сериальные линейки. И хотелось бы попробовать себя и в роли заказчика.
Мы знаем аудиторию своего телеканала: мы знаем, кто нас смотрит, как нас смотрят, тайм-слоты – мы все это дело знаем. Естественно, мы преследуем в том числе и коммерческий успех того или иного продукта, контента, который будем производить. Мы, телекомпания СТВ, уже на протяжении двух лет ведем переговоры с «Беларусьфильмом». Мы выбирали сценарии, мы приглядывались, мы считали сметы и прочее, но в последнее время процесс пошел более успешно, потому что мы не просто кошелек, у которого есть деньги благодаря поддержке нашего Президента. Мы хотели бы у себя создать некий продюсерский отдел, и мы бы хотели работать с «Беларусьфильмом» по заказу.
То есть у нас есть хороший сценарий, у нас есть режиссер, и мы работаем как партнеры в полном согласовании этого продукта, что в конечном итоге нам как телеканалам надо. Не просто «дайте денег, а мы сделаем потом – вы покажете что-нибудь». Нет, мы не играем в темный, в непонятный черный ящик. Мы изучаем на сегодня ряд сценариев, ряд предложений от режиссеров. И с этой точки зрения мы выбираем, что нам надо, как нам надо, что в конечном итоге произвести благодаря и посредством «Беларусьфильма», что потом выйдет на наших телеканалах.
Александр Осенко:
Руслан Иосифович абсолютно прав. Мы покажем у себя – почему бы это не продать потом на той же выставке контента в Москве нашим партнерам?.. Они готовы покупать белорусский контент. Хочу привести пример про взаимодействие.
Мы сделали развлекательное шоу «Есть девчонка одна», будет третий сезон. Мы его готовим уже третий раз на выставке в Москве по контенту. Мы приезжали, привозили первый сезон, нам сказали: «Ребята, сделайте три-пять сезонов, мы у вас его купим». И это уже бизнес!
Так почему то же самое не возобновить в качестве сериальной линейки с помощью «Беларусьфильма»? Вот и вся ситуация. Только взаимодействие у нас должно быть партнерское. Мы смотрим, оцениваем, мы знаем нашу аудиторию, и мы размещаем в том тайм-слоте и производим с помощью «Беларусьфильма» то, что «залетит» в нашу аудиторию.
Какое кино хочет смотреть белорусский зритель? Мнение эксперта.