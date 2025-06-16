Уже 2 года ведём переговоры с «Беларусьфильмом» – гендиректор СТВ о съёмке совместных сериалов

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы не панацея для «Беларусьфильма», потому что сериалы – это составная часть всего того производства, что может делать наша киностудия. Если говорить касательно сериалов, в нашей телекомпании есть канал СТВ и телеканал РТР. Мы показываем там сериальные линейки. И хотелось бы попробовать себя и в роли заказчика.

Мы знаем аудиторию своего телеканала: мы знаем, кто нас смотрит, как нас смотрят, тайм-слоты – мы все это дело знаем. Естественно, мы преследуем в том числе и коммерческий успех того или иного продукта, контента, который будем производить. Мы, телекомпания СТВ, уже на протяжении двух лет ведем переговоры с «Беларусьфильмом». Мы выбирали сценарии, мы приглядывались, мы считали сметы и прочее, но в последнее время процесс пошел более успешно, потому что мы не просто кошелек, у которого есть деньги благодаря поддержке нашего Президента. Мы хотели бы у себя создать некий продюсерский отдел, и мы бы хотели работать с «Беларусьфильмом» по заказу.

То есть у нас есть хороший сценарий, у нас есть режиссер, и мы работаем как партнеры в полном согласовании этого продукта, что в конечном итоге нам как телеканалам надо. Не просто «дайте денег, а мы сделаем потом – вы покажете что-нибудь». Нет, мы не играем в темный, в непонятный черный ящик. Мы изучаем на сегодня ряд сценариев, ряд предложений от режиссеров. И с этой точки зрения мы выбираем, что нам надо, как нам надо, что в конечном итоге произвести благодаря и посредством «Беларусьфильма», что потом выйдет на наших телеканалах.