Прямой эфир

Какое кино хочет смотреть белорусский зритель? Мнение эксперта

16 июня 2025 16:26
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Когда национальная киностудия начнет делать кассовые ленты и станет эффективной аутсорс-площадкой? Каких фильмов не хватает нашему зрителю? Почему искусство – это мягкая сила с идеологическим фактором? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить, как реанимировать белорусский кинематограф.

Какое кино хочет смотреть белорусский зритель? Мнение эксперта-2

Татьяна Дорошкевич, генеральный директор КУП «Миноблкиновидеопрокат»:
Я думаю, что наш зритель хочет видеть кино, в котором есть темы, вызывающие переживания, настоящее, здесь и сейчас, то, чем живут наши зрители в данный момент. Кино должно вызывать доверие у зрителя. Кино должно иметь интересные повороты в сюжете обязательно. Должно иметь высокотехнологичные визуальные решения и соответствующий формат показа фильма в кинотеатре.

Все эти современные составляющие в совокупности своей и влияют на приход зрителей в кино. Потому что выпадение хоть одного из этих звеньев сказывается как раз таки на посещаемости.

Что будет готово к 1 сентября? Чернецкий о выполнении поручений Лукашенко по киноиндустрии.

# Кино # Татьяна Дорошкевич

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