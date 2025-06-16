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Муковозчик: не удивлюсь, если в конце срока в Белом доме появится церковь с иконой Трамп Животворящий

16 июня 2025 17:52
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Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Муковозчик: не удивлюсь, если в конце срока в Белом доме появится церковь с иконой Трамп Животворящий -2

Трамп после насмешек над Байденом и сам споткнулся на трапе самолета. Видео разлетелось в соцсетях. Закон бумеранга работает?

Муковозчик: не удивлюсь, если в конце срока в Белом доме появится церковь с иконой Трамп Животворящий -4

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Дональд Фредович сам залез в такое положение, когда ему в вину будет теперь ставиться каждый чих. И как он споткнулся, и с кем или с чем он поздоровался. И даже фингал Илона Маска. По всем счетам придется платить Трампу. Впрочем, он сам этого хотел. Трамп-миротворец, Дональд-победитель, Трамп-великолепный, король сделок, автор глобуса. В этих и подобных эпитетах он купается, он без них чахнет.

Поставить скульптуру с самим собой в свой рабочий кабинет. Вот вы, девчонки, как себе такое представляете? Правильно, это не зеркало, которое вам нужно, чтобы волосы поправить, да и оно в Овальном кабинете тоже есть.

Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события недели, вызвавшие вопросы от наших читательниц.

Муковозчик: не удивлюсь, если в конце срока в Белом доме появится церковь с иконой Трамп Животворящий -6

Не удивлюсь, если в конце срока в Белом доме появится домовая церковь с иконой Трамп Животворящий, Спасающей и Побеждающей змея. Мироточащая, разумеется. Почему среди публичных людей не принято вслух осуждать коллег? И это работает, начиная с певичек шоу-бизнеса и заканчивая руководителями государств. Не только из вежливости или соблюдения этикета, а еще и потому, что никто не идеален. И умные люди понимают это гораздо лучше богатых.

Подробнее в видео.

# Андрей Муковозчик # Авторская журналистика на СТВ # Дональд Трамп

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