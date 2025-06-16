«Так в Беларуси ещё не снимали!» Кто сыграет в новом фильме Кирилла Халецкого?

Когда национальная киностудия начнет делать кассовые ленты и станет эффективной аутсорс-площадкой? Каких фильмов не хватает нашему зрителю? Почему искусство – это мягкая сила с идеологическим фактором? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить, как реанимировать белорусский кинематограф.

Кирилл Халецкий, кинорежиссер:

Белорусский зритель очень с опаской ждет новых белорусских фильмов. Но он ждет. Он очень ждет и надеется, что, может, будет. И я очень надеюсь, что как раз таки фильм «Классная»... У нас новый век белорусского кино наступил, больше стало молодых ребят, талантливых на киностудии, которым дают снимать, себя реализовать. Возможности есть. «Классная» – это новое дыхание «Беларусьфильма». Мы как молодые, очень заряженные, творческие, и все зависит, естественно, от режиссера. Я сам по себе человек искренний, очень жизнерадостный, поэтому это чувствуется и в моем фильме.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Я видел рабочие материалы, которые он снял. И я вам точно могу сказать, что он правду говорит. Это действительно новое, так в Беларуси еще не снимали. И это хорошо. Как он там это смонтирует, это мы посмотрим. Алена Сырова, СТВ:

А касаемо актеров… Мы говорим про режиссуру, про сценарий, но зритель в конечном счете смотрит на своих персонажей, на актеров, которые этих персонажей играют, которые вживаются в эти роли. Где вы их искали, как подбирали?