Что будет готово к 1 сентября? Чернецкий о выполнении поручений Лукашенко по киноиндустрии
Когда национальная киностудия начнет делать кассовые ленты и станет эффективной аутсорс-площадкой? Каких фильмов не хватает нашему зрителю? Почему искусство – это мягкая сила с идеологическим фактором? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить, как реанимировать белорусский кинематограф.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Дедлайн 1 сентября – это навести порядок в хозяйстве. Навести порядок на самом «Беларусьфильме», с кадрами, с матбазой, навести порядок на натурплощадке «Беларусьфильма». К 1 сентября нам нужно сделать именно это.
Понятно, что от «Беларусьфильма», в принципе от Министерства культуры вся страна ждет хороших проектов, кинопроектов – и кино, и сериалы. А это уже намного дольше процесс – до 1 сентября, естественно, мы не успеем.
Руслан Чернецкий:
Сейчас готовятся к выходу премьеры. Могу смело сказать, что фильм «Классная», который будет выходить на экраны 18 сентября, – это уже качественно новый шаг. Это уже достойное кино. Насколько он успешен и будет ли это прорыв, это уже оценят зрители, когда посмотрят премьеру этого фильма. Но я думаю, что все будет хорошо и хорошая судьба ждет кино.
Далее у нас в запуске еще три фильма, премьера одного из которых у нас планируется на конец года, и два переходящих фильма на следующий год, поэтому этот процесс должен растянуться на достаточно долгий период. Новые направления, которые мы сейчас осваиваем, в которые раньше Беларусь не вмешивалась, как, допустим, создание на постоянной основе линейки своих сериалов для своих телеканалов.
Руслан Чернецкий:
Мы этого по-серьезному никогда не делали, и сейчас мы к этому приступаем. И телеканалы, в том числе телеканал СТВ, готовы с нами сотрудничать. С нами – это с «Беларусьфильмом» и с Министерством культуры. И поставить на постоянную основу съемки этих сериалов. Поэтому этот процесс, я имею в виду создание и съемки кино, выход новых фильмов и сериалов – этот процесс уходит намного дальше, чем 1 сентября.
Читайте также:
Нужно поднимать качество выпускаемого кино – министр культуры Беларуси
Не будет результата – жесточайшее отношение! Лукашенко устроил разнос на совещании по развитию кино
Как будет развиваться «Беларусьфильм»? Узнали у министра культуры