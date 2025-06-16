Что будет готово к 1 сентября? Чернецкий о выполнении поручений Лукашенко по киноиндустрии

Когда национальная киностудия начнет делать кассовые ленты и станет эффективной аутсорс-площадкой? Каких фильмов не хватает нашему зрителю? Почему искусство – это мягкая сила с идеологическим фактором? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить, как реанимировать белорусский кинематограф.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Дедлайн 1 сентября – это навести порядок в хозяйстве. Навести порядок на самом «Беларусьфильме», с кадрами, с матбазой, навести порядок на натурплощадке «Беларусьфильма». К 1 сентября нам нужно сделать именно это. Понятно, что от «Беларусьфильма», в принципе от Министерства культуры вся страна ждет хороших проектов, кинопроектов – и кино, и сериалы. А это уже намного дольше процесс – до 1 сентября, естественно, мы не успеем.