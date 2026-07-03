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Новости по тегу #Дмитрий Семенов

Как изменился «Беларусьфильм» после визита Президента – пообщались гендиректором киностудии
03 июля 2026 18:26

Как изменился «Беларусьфильм» после визита Президента – пообщались гендиректором киностудии

Каждое слово – прямо в сердце! Как прошла премьера фильма Григория Азарёнка «Душа защитника»
12 февраля 2026 19:55

Каждое слово – прямо в сердце! Как прошла премьера фильма Григория Азарёнка «Душа защитника»

Шоу «Любить кино по-белорусски» состоялось в честь Дня отечественного кинематографа во Дворце Республики
08 декабря 2025 17:44

Шоу «Любить кино по-белорусски» состоялось в честь Дня отечественного кинематографа во Дворце Республики

Чернецкий: фильм «Переломный момент» не столько о спорте – он немножко о другом
27 ноября 2025 18:49

Чернецкий: фильм «Переломный момент» не столько о спорте – он немножко о другом

Более 50 картин и 5 конкурсных программ – в Бресте стартовал IX Республиканский фестиваль кино
25 сентября 2025 18:56

Более 50 картин и 5 конкурсных программ – в Бресте стартовал IX Республиканский фестиваль кино

Встреча с творческой группой фильма «Классная» состоялась в кинотеатре «Москва»
18 сентября 2025 17:19

Встреча с творческой группой фильма «Классная» состоялась в кинотеатре «Москва»

Готовимся к громким премьерам! Когда реанимируют «Беларусьфильм», разбирались спикеры ток-шоу
16 июня 2025 18:54

Готовимся к громким премьерам! Когда реанимируют «Беларусьфильм», разбирались спикеры ток-шоу

Не будет результата – жесточайшее отношение! Лукашенко устроил разнос на совещании по развитию кино
10 июня 2025 18:19

Не будет результата – жесточайшее отношение! Лукашенко устроил разнос на совещании по развитию кино

Президент – директору «Беларусьфильма»: денег нет, а заместители есть, дальше что?
10 июня 2025 16:16

Президент – директору «Беларусьфильма»: денег нет, а заместители есть, дальше что?

С концерта талантливой молодёжи стартовал музыкально-туристический сезон в Минске
18 мая 2024 18:31

С концерта талантливой молодёжи стартовал музыкально-туристический сезон в Минске

Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?
08 мая 2024 20:52

Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?

«Когда костёр догорает, мы должны прыгнуть через него, чтобы отчиститься от всего». Как отмечали Купалье в Минске
06 июля 2020 19:01

«Когда костёр догорает, мы должны прыгнуть через него, чтобы отчиститься от всего». Как отмечали Купалье в Минске