Новости по тегу #Дмитрий Семенов

Беларусьфильм» сегодня активно обновляется, чтобы создавать кино, которое будут смотреть, обсуждать и цитировать.
Премьерный показ в столичном кинотеатре «Москва» собрал аншлаг. Фильм закончился, но эмоции и впечатления надолго останутся со зрителями.
За годы существования отечественного кинематографа было выпущено более 500 художественных, несколько тысяч документальных и сотни мультипликационных картин.
Картина белорусского режиссера Дмитрия Сороки повествует о 14-летнем спортсмене Артеме.
На протяжении пяти дней жюри предстоит оценить свыше 50 работ в разных жанрах. В числе участников как гуру киноиндустрии, так и молодые авторы.
Сегодня здесь кинокоманду встречали овациями и вспышками камер.
Каких фильмов не хватает белорусам? Какая главная задача у отечественной киностудии? Где возьмем кадры? На эти и другие вопросы отвечали гости ток-шоу «По существу».
Задача Президентом поставлена предельно четкая: к 1 сентября в сфере кинематографа должен быть наведен порядок. В противном случае последует серьезная ответственность.
Дмитрий Семенов в разговоре с Президентом говорит о нехватке двух заместителей. Александр Лукашенко в ответ задает резонный вопрос.
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