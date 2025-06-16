Благодарность Президента Беларуси объявлена отличившимся преподавателям и студентам

Их усилия не остались незамеченными. Благодарность Президента объявлена преподавателям и студентам высших учебных заведений Беларуси. Соответствующее распоряжение 16 июня подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За плодотворную деятельность, значительный личный вклад в подготовку специалистов, развитие творческих способностей талантливой молодежи отмечены 7 педагогов. Среди них преподаватели ведущих белорусских вузов: БГУ, БНТУ, БГАТУ, БелГУТ, Академии МВД, Брестского университета имени Пушкина и Витебского медицинского университета.

На высшем уровне отметили и победы студентов. Благодарность Президента за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность объявлена группе учащихся, представляющих различные вузы. Всего наград удостоены 18 человек.