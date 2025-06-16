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Благодарность Президента Беларуси объявлена отличившимся преподавателям и студентам

16 июня 2025 18:19
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Их усилия не остались незамеченными. Благодарность Президента объявлена преподавателям и студентам высших учебных заведений Беларуси. Соответствующее распоряжение 16 июня подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Благодарность Президента Беларуси объявлена отличившимся преподавателям и студентам-2

За плодотворную деятельность, значительный личный вклад в подготовку специалистов, развитие творческих способностей талантливой молодежи отмечены 7 педагогов. Среди них преподаватели ведущих белорусских вузов: БГУ, БНТУ, БГАТУ, БелГУТ, Академии МВД, Брестского университета имени Пушкина и Витебского медицинского университета. 

На высшем уровне отметили и победы студентов. Благодарность Президента за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность объявлена группе учащихся, представляющих различные вузы. Всего наград удостоены 18 человек.

# Госнаграды # Александр Лукашенко # Образование в Беларуси

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