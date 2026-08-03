Новости по тегу #Беларусьфильм

«Это первая главная роль у меня. Мне очень нравится. Раньше у меня была только массовка, групповка», – рассказал актер Игорь Панас.
В Минске стартовали съемки телевизионного художественного фильма «Голос сердца». Психологическая мелодрама с элементами детективного триллера, звездный актерский состав и сюжет, от которого захватывает дух.
«Это доброта, вера в человечность, человеколюбие, это честность, порядочность окружающих нас людей», – отметил гендиректор СТВ.
Главная героиня – бизнес-леди Анна Родионова. После пересадки сердца она перенимает чувства своего донора – медсестры Полины. По сюжету, Анна уезжает в деревню, чтобы расследовать загадочную смерть девушки.
В кадре зрители увидят известных актеров и перспективных новичков.
Белорусские мультипликаторы одержали победу на 35-м международном кинофоруме «Золотой Витязь» в Севастополе.
Вчера, 10 мая, Беларусь отмечала День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Специально к этой дате киностудия «Беларусьфильм» вместе с Министерством культуры подготовили необычную картину. Фильм об истории главного музыкального символа страны.
Чувство невесомости, колоссальные перегрузки, падение в бездну. Чтобы максимально реалистично восстановить события того рокового дня, каждый маневр, каждый кадр в кабине – все оттачивали до деталей.
30 апреля в прокат выходит фильм, который уже называют главной кинопремьерой весны. Картина «Одно на двоих» от киностудии «Беларусьфильм» – история реального подвига, который потряс страну.
Если мы хотим заинтересовать молодежь, то нужно разговаривать современным, интересным, злободневным языком. Поэтому мы вплели туда кибербезопасность. Фильм, получается, не столько про историю Конституции, сколько про ее практическое применение.
Работа режиссера Григория Азаренка – это не просто документальное кино. Это попытка увидеть белорусских бойцов и командиров такими, какими они бывают вне официальных кадров.
«Я бы рекомендовал фильм «Переломный момент» всем, кто еще верит в личностный выбор, в то, что все зависит от тебя и никогда не надо опускать руки, никогда не нужно отчаиваться».
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00