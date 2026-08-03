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Новости по тегу #Беларусьфильм

«Беларусьфильм» начал съемки нового приключенческого триллера «19.91». Пообщались с юными актерами
03 августа 2026 06:56

«Беларусьфильм» начал съемки нового приключенческого триллера «19.91». Пообщались с юными актерами

«Не оставит равнодушным ни одного зрителя!» О чем будет сериал «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности
15 июня 2026 12:09

«Не оставит равнодушным ни одного зрителя!» О чем будет сериал «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности

Осенко о сюжете сериала «Голос сердца»: это наши традиционные ценности в другой упаковке
11 июня 2026 18:09

Осенко о сюжете сериала «Голос сердца»: это наши традиционные ценности в другой упаковке

Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности
11 июня 2026 18:04

Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ
11 июня 2026 13:56

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ

«Правильные правила» – Елена Турова рассказала, как белорусские мультипликаторы создавали альманах для малышей
10 июня 2026 09:01

«Правильные правила» – Елена Турова рассказала, как белорусские мультипликаторы создавали альманах для малышей

«Беларусьфильм» выпустил картину о Государственном гимне – узнали у режиссера, как она создавалась
11 мая 2026 12:59

«Беларусьфильм» выпустил картину о Государственном гимне – узнали у режиссера, как она создавалась

Часами консультировались с профессиональными летчиками – как снимали фильм «Одно на двоих»
06 мая 2026 12:50

Часами консультировались с профессиональными летчиками – как снимали фильм «Одно на двоих»

Главная кинопремьера весны! Режиссер Иван Павлов рассказал, как создавался фильм «Одно на двоих»
29 апреля 2026 08:55

Главная кинопремьера весны! Режиссер Иван Павлов рассказал, как создавался фильм «Одно на двоих»

Любовный треугольник в сюжете киберпреступления – рассказываем о фильме «Конституция Республики Беларусь»
13 марта 2026 11:22

Любовный треугольник в сюжете киберпреступления – рассказываем о фильме «Конституция Республики Беларусь»

Премьера фильма «Душа защитника» пройдёт в кинотеатре «Москва» 12 февраля
12 февраля 2026 05:54

Премьера фильма «Душа защитника» пройдёт в кинотеатре «Москва» 12 февраля

Дмитрий Сорока о фильме «Переломный момент»: первая спортивная драма в суверенной истории Республики Беларусь
31 декабря 2025 13:26

Дмитрий Сорока о фильме «Переломный момент»: первая спортивная драма в суверенной истории Республики Беларусь