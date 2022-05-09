Госсекретарь Союзного государства: «Наше оружие простое – честность и правдивость»

Сегодня Беларусь и Россия вместе хранят память о трагическом прошлом наших народов, и мы вместе стоим на страже исторической правды. Почему спустя почти 80 лет нам приходится применять информационное оружие против лжи, адресованной в наш адрес и тех, кто в 45-м освобождал мир от коричневой чумы? Об этом поговорим с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. «Сложно вспоминать, отца нет уже с 2013 года» Наталья Надольская, СТВ:

Вы знаете, сегодня в рамках нашего проекта мы вспоминаем очень много личных историй, связанных с Великой Отечественной войной, ведь на территории бывшего СССР нет ни одной семьи, в которой кто-нибудь не воевал. Скажите, в вашей семье кто-то воевал?

Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства:

Для нас особая память о войне. Мой отец – Федор Дмитриевич Мезенцев, призванный в Красную армию в 1940 году. В 1943 году был направлен на учебу в училище железнодорожных войск. Наталья Надольская:

Вот у нас появился альбом. Да?

Дмитрий Мезенцев:

Да, это мой отец. Училище железнодорожных войск и военных сообщений. По фронтовому циклу через девять месяцев, получив звание младшего лейтенанта, был направлен на 3-й Белорусский фронт командиром мостового взвода. Мы сегодня, наверное, не в полной мере понимаем, как дорог и значим был каждый день. Вот буквально за считаные месяцы он прошел путь командира взвода, замполита роты, комсорга батальона, был приглашен в газету, во фронтовую газету, и потом он снова вернулся на позицию замполита роты. Когда он мне рассказывал, я говорил: «А как получалось, что такая чересполосица назначений?» Он говорит: «Уходили люди». Сложно вспоминать, отца нет уже с 2013 года. Но это же ведь судьба. Такая же, как и миллионов его сверстников, его однополчан. Люди прошли эти испытания, и потом ведь мы знаем, что они очень много раз не то что отказывались, но не очень хотели говорить о той войне, об испытаниях.

Но вот вы когда сказали на открытии программы, что мы должны сегодня менять оружие в борьбе за сохранение исторической правды, а наше оружие очень простое – мы должны просто честно и правдиво говорить о том подвиге, который не стереть никакими западными резинками из страниц истории, о том, что пережито народом, советским народом, о том, какой огромной ценой заплачено за Великую Победу. Даже вот то соответствие этой огромной цены и нашему сегодня последовательному, мужественному, честному позиционированию самих себя в отношении этого подвига, в отношении того, что происходит, то, что мы видим. Нам многократно говорят, что мы много говорим о войне, мы постоянно возвращаемся в 41-45 годы. Но а как же нам не говорить, когда потомки тех, кто развязал Вторую мировую войну, сегодня хотят, чтобы все это было забыто, чтобы у белорусского, российского народов шкала нравственных ценностей и оценок была иной, которую нам навязывают, вопреки нашей традиции духовной, культурной, национальной, как же нам не говорить? И потом, а почему нам затыкают рот? Уж извините за такую форму. Почему нас тянут под те модели, которые нам чужды и неприемлемы? Я думаю, что у нас есть свое право, свое видение. И мы по-особому, с огромным уважением относимся к тому, как последовательно президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, президент России Владимир Владимирович Путин ведут линию по отстаиванию исторической правды, с каким огромным уважением относятся к подвигу ветеранов. И мы понимаем, что их все меньше. «Она будет посвящена партизанскому движению». Мезенцев о новой книге памяти

Сергей Прохоров, СТВ:

Как вы считаете, мы сегодня в Союзном государстве достаточно делаем для того, чтобы противостоять вот той неправде, о которой вы сейчас говорили? Ведь попытки переписать историю, фальсифицировать факты ведутся уже не одно десятилетие. Дмитрий Мезенцев:

То, как на нас оказывают давление по всем фронтам и направлениям последние годы, такого давления мы не испытывали за весь постсоветский период. Что мы должны делать и что мы сделали? Мы объявили о том, что каждый год будем представлять на территории Брестской крепости в тех казематах, в тех помещениях, где были размещены подразделения гарнизона, новую книгу. Книгу, которую будем издавать совместно. В ушедшем году это была книга, которую мы презентовали в тех помещениях, где квартировал 38-й инженерный батальон. Книга, представившая экспозиции шести музеев, трех военно-патриотических музеев России и трех белорусских музеев. Это стало поводом для разговоров в рамках круглого стола, дискуссии о том, что такое Великая Победа, как это сегодня для нас значимо и что мы должны, умеем и хотим делать.