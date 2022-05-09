Госсекретарь Союзного государства: «Наше оружие простое – честность и правдивость»
Сегодня Беларусь и Россия вместе хранят память о трагическом прошлом наших народов, и мы вместе стоим на страже исторической правды. Почему спустя почти 80 лет нам приходится применять информационное оружие против лжи, адресованной в наш адрес и тех, кто в 45-м освобождал мир от коричневой чумы?
Об этом поговорим с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
«Сложно вспоминать, отца нет уже с 2013 года»
Наталья Надольская, СТВ:
Вы знаете, сегодня в рамках нашего проекта мы вспоминаем очень много личных историй, связанных с Великой Отечественной войной, ведь на территории бывшего СССР нет ни одной семьи, в которой кто-нибудь не воевал. Скажите, в вашей семье кто-то воевал?
Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства:
Для нас особая память о войне. Мой отец – Федор Дмитриевич Мезенцев, призванный в Красную армию в 1940 году. В 1943 году был направлен на учебу в училище железнодорожных войск.
Наталья Надольская:
Вот у нас появился альбом. Да?
Дмитрий Мезенцев:
Да, это мой отец. Училище железнодорожных войск и военных сообщений. По фронтовому циклу через девять месяцев, получив звание младшего лейтенанта, был направлен на 3-й Белорусский фронт командиром мостового взвода. Мы сегодня, наверное, не в полной мере понимаем, как дорог и значим был каждый день. Вот буквально за считаные месяцы он прошел путь командира взвода, замполита роты, комсорга батальона, был приглашен в газету, во фронтовую газету, и потом он снова вернулся на позицию замполита роты. Когда он мне рассказывал, я говорил: «А как получалось, что такая чересполосица назначений?» Он говорит: «Уходили люди». Сложно вспоминать, отца нет уже с 2013 года. Но это же ведь судьба. Такая же, как и миллионов его сверстников, его однополчан. Люди прошли эти испытания, и потом ведь мы знаем, что они очень много раз не то что отказывались, но не очень хотели говорить о той войне, об испытаниях.
Но вот вы когда сказали на открытии программы, что мы должны сегодня менять оружие в борьбе за сохранение исторической правды, а наше оружие очень простое – мы должны просто честно и правдиво говорить о том подвиге, который не стереть никакими западными резинками из страниц истории, о том, что пережито народом, советским народом, о том, какой огромной ценой заплачено за Великую Победу. Даже вот то соответствие этой огромной цены и нашему сегодня последовательному, мужественному, честному позиционированию самих себя в отношении этого подвига, в отношении того, что происходит, то, что мы видим.
Нам многократно говорят, что мы много говорим о войне, мы постоянно возвращаемся в 41-45 годы. Но а как же нам не говорить, когда потомки тех, кто развязал Вторую мировую войну, сегодня хотят, чтобы все это было забыто, чтобы у белорусского, российского народов шкала нравственных ценностей и оценок была иной, которую нам навязывают, вопреки нашей традиции духовной, культурной, национальной, как же нам не говорить? И потом, а почему нам затыкают рот? Уж извините за такую форму. Почему нас тянут под те модели, которые нам чужды и неприемлемы? Я думаю, что у нас есть свое право, свое видение. И мы по-особому, с огромным уважением относимся к тому, как последовательно президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, президент России Владимир Владимирович Путин ведут линию по отстаиванию исторической правды, с каким огромным уважением относятся к подвигу ветеранов. И мы понимаем, что их все меньше.
«Она будет посвящена партизанскому движению». Мезенцев о новой книге памяти
Сергей Прохоров, СТВ:
Как вы считаете, мы сегодня в Союзном государстве достаточно делаем для того, чтобы противостоять вот той неправде, о которой вы сейчас говорили? Ведь попытки переписать историю, фальсифицировать факты ведутся уже не одно десятилетие.
Дмитрий Мезенцев:
То, как на нас оказывают давление по всем фронтам и направлениям последние годы, такого давления мы не испытывали за весь постсоветский период. Что мы должны делать и что мы сделали? Мы объявили о том, что каждый год будем представлять на территории Брестской крепости в тех казематах, в тех помещениях, где были размещены подразделения гарнизона, новую книгу. Книгу, которую будем издавать совместно. В ушедшем году это была книга, которую мы презентовали в тех помещениях, где квартировал 38-й инженерный батальон. Книга, представившая экспозиции шести музеев, трех военно-патриотических музеев России и трех белорусских музеев. Это стало поводом для разговоров в рамках круглого стола, дискуссии о том, что такое Великая Победа, как это сегодня для нас значимо и что мы должны, умеем и хотим делать.
И в этом году мы представим книгу под рубрикой «Без срока давности», она будет посвящена партизанскому движению на территории Беларуси и России в годы Великой Отечественной войны. Мы обязаны об этом говорить, как и обязаны говорить о том, что завершена работа под руководством министров обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина, по согласованию проекта центра военно-патриотического воспитания на кобринских рубежах Брестской крепости. Средства союзный бюджет найдет, но мы очень хотим, чтобы работа по восстановлению, созданию (это не интерактивный музей, это центр поклонения, центр сверки наших позиций, подтверждения подвига и сплоченности нас сегодня), чтобы эта работа шла и при поддержке ребят, которые будут волонтерами.
Наталья Надольская:
Дмитрий Федорович, в такой торжественный, праздничный день, что вы можете пожелать двум странам, двум народам Беларуси и России?
Дмитрий Мезенцев:
Ну, вы очень высоко обозначили планку. Давайте всем нам пожелаем, конечно, здоровья. Прежде всего скажем ветеранам, которым много-много лет, но которые, на счастье, с нами в строю, что мы с особым уважением чтим их подвиг и помним, что они сделали. Попросим их, чтобы они подольше были с нами.
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