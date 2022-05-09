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Чтобы резонировала, как пушки. Литовский блогер заявил, что речь Лукашенко нужно перевести на все языки

09 мая 2022 14:09
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Новости Беларуси. Вводят запреты на советскую символику, сносят памятники воинам-освободителям. Возлагать цветы к оставшимся мемориалам якобы не запрещают, но призывают не приходить к ним. Чтобы отдать дань уважения героическому прошлому, делегация из Литвы приехала в День победы в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром вместе с белорусами они приняли участие в шествии поколений.

«Беларусь станет точкой опоры». Что рассказал литовец, который приехал отметить День Победы в Беларусь? Читать здесь.

Чтобы резонировала, как пушки. Литовский блогер заявил, что речь Лукашенко нужно перевести на все языки-1

Артурас Лукьянчукас, блогер (Литва):
Праздник. Мне самому даже придало такого патриотического чувства. Как-то хочется это привезти в Литву. Эти праздники надо иметь, надо не забывать. И ни в коем случае нельзя, как у нас хотят 9 или 8 мая поставить какой другой праздник. Для меня это просто ужас. Я не представляю. Я молодой человек. Как будем жить дальше тогда, если мы будем все разрушать? Я бы хотел, чтобы вашего Президента речь, он говорил такие мудрые слова, резонировала, как эти пушки. Чтобы все слышали. Ее надо перевести на все языки.

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# Великая Отечественная война # общество # Артурас Лукьянчукас # Александр Лукашенко # Фотофакт

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