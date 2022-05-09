«Сдержать слезу очень тяжело». Иван Кубраков рассказал, что его может растрогать

Великая Отечественная стала серьезным испытанием для всей советской милиции. Сотрудники не только мужественно давали отпор врагу. На их плечах по-прежнему лежали и прямые задачи: охрана мирного населения, помощь в эвакуации, борьба с мародерством, а также выявление шпионов. Многие милиционеры оказались в рядах партизан, служили в разведке. Они участвовали в боях за Москву и Ленинград, в обороне Сталинграда, Одессы и Севастополя. Нынешнее поколение милиционеров продолжает славные традиции.

Татьяна Савчик, ведущая:

Сегодня у нас в гостях Иван Кубраков – министр внутренних дел Беларуси. Здравствуйте. Сразу разрешите поздравить вас с праздником, с Днем Победы. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Взаимно, и вас с праздником. Подвиг сотрудников милиции, которые охраняли вокзал в Бресте Татьяна Савчик:

В 1941 году фактически все те, кто мог держать оружие в руках, взяли его и отправились на защиту страны. Какую роль тогда выполняла милиция? В Великой Отечественной войне где служили сотрудники: в тылу, на передовой? И конечно, какие подвиги совершили?

Иван Кубраков:

В июне 41-го сотрудники милиции несли службу по охране общественного порядка. То есть все находились на боевом посту. Естественно, когда началась Великая Отечественная война, все встали на защиту своей родины. Очень много сотрудников органов внутренних дел погибло, потому что они вместе с нашими пограничниками составили первые боевые порядки и защищали нашу родину. Если говорить о героизме белорусских милиционеров, то их очень и очень много. А еще больше тех подвигов, о которых мы с вами не знаем и никогда не узнаем. Что касается героизма, то я хочу привести некоторые примеры именно первых дней войны, когда белорусские милиционеры стали на защиту нашей родины. Это подвиг сотрудников линейного отдела милиции в городе Бресте, где первые дни войны начались, под командованием лейтенанта Воробьева. Именно сотрудники линейного отдела, которые в июне 41-го несли службу по охране общественного порядка. И когда началась война, они защищали мирных граждан, которые (в мирное время кто-то куда-то ехал) находились на вокзале. Сотрудники защищались до последнего. Уже немцы подходили к городу Минску, сотрудники милиции еще защищали вокзал, то есть они находились на боевом посту и защищали тот объект, за которым они были закреплены. Их заливали водой в подвале, забрасывали гранатами, но сотрудники милиции держались до последнего. Именно лейтенант Воробьев, который при попытке прорыва окружения брестского вокзала был задержан немцами и впоследствии расстрелян. Последние слова лейтенанта Воробьева своему сыну были таковы: «Сынок, будь героем». Сын лейтенанта Воробьева действительно стал героем. Он воевал в партизанском отряде, после войны стал сотрудником милиции. То есть продолжил дело своего отца. Также все мы прекрасно знаем подвиг 132-го батальона милиции, который вместе с нашими пограничниками защищал Брестскую крепость. Это именно тот батальон, который сражался и не давал переправиться врагу через реку, через нашу границу. Они защищались до последнего. У них закончились патроны, боеприпасы, и даже тогда, когда немцы закрепились уже в казарме, где находились бойцы, они пошли врукопашную. Погибли все до одного. Но никто не дрогнул, никто не сдался. «Семь дней и ночей под палящим солнцем без сна и отдыха милиционеры сражались до последнего»

Иван Кубраков:

Самая яркая страница белорусской милиции, она же самая героическая, но и самая трагичная – это подвиг сводного батальона, который защищал город Могилев, под командованием капитана Владимирова. 11 июля 1941 года, когда немцы пытались взять город Могилев и встретили жесточайшее сопротивление советских войск, они попытались обойти Могилев с другой стороны и захватить железнодорожный узел. Именно в ночь с 11 на 12 июля был сформирован сводный милицейский батальон. Туда входили сотрудники милиции города Могилева, простые курсанты могилевской школы, гродненской школы – молодые парни. Которые заняли безымянную высоту возле деревни Гаи Могилевского района в настоящее время. Семь дней и ночей под палящим солнцем без сна и отдыха милиционеры сражались до последнего. Это героизм, по многим воспоминаниям, многие те, кто выжил, сравнивают с героизмом Брестской крепости. Потому что милиционеры держались практически в открытом поле. Те окопы, которые они вырыли, их рыли даже без лопат. Армейских лопат у милицейского батальона на тот момент не было. Все, что могли найти, что взяли у местных жителей, подручными средствами, кирками они выкопали траншеи и держались там семь дней. 17 июля 1941 года в своем донесении командованию лейтенант Владимиров писал: «В настоящее время мы отразили шесть атак немцев». Ведь вооружение было очень слабое. У милицейского батальона это были только винтовки и ручные гранаты, больше ничего не было. Шесть атак немцев жесточайших отразили, несколько раз деревня Старое Пашково была захвачена немцами. Милицейский батальон отбил. 17 июля он уже писал, что из 250 сотрудников осталось только 100, 150 человек нами потеряно. Каждый второй ранен. Держимся, просим помощи. Нет боеприпасов, однако, к сожалению, помощи ждать было неоткуда. Сотрудники милиции держались до последнего. Именно 21 июля, когда уже закончились боеприпасы, осталось около 50 сотрудников, капитан Владимиров поднял свой батальон в атаку.

Иван Кубраков:

Местные жители, которые были, они только говорят о том, что видели, как бежали милиционеры, кричали «ура». Седьмая атака была недолгой. Взрывом тяжело ранило капитана Владимирова. Опять же, из воспоминаний, в тех донесениях, которые писал капитан Владимиров, было написано, что мы уничтожили 400 немцев, солдат и офицеров. Техника, которая шла на укрепление, где находились сотрудники милиции, в живых осталось только 19 раненых милиционеров. Даже тогда, когда на высоте оставались только убитые сотрудники милиции, до того было сильное сопротивление сотрудников милиции, что немцы еще сутки боялись подняться на эту безымянную высоту. Обрабатывали артиллерией, только потом поднялись к местным жителям. Они запрещали хоронить уже убитых милиционеров. Эти примеры, их много, но я вам назвал только те яркие примеры действительно героизма и стойкости наших сотрудников. «Удалось преломить и навести порядок именно в послевоенные годы»

Юрий Царев, ведущий:

Не менее сложно было и после войны. Банды тех же «аковцев», бандеровцы, «Лесные братья» в лесах. Бандитизм в городах и селах. Как сотрудники милиции проявили себя в этой борьбе?

Иван Кубраков:

Очень много сотрудников милиции погибло в Великой Отечественной войне. И в основном все сотрудники, которые приходили в наше подразделение – это были закаленные войной бывшие партизаны. Все они стали на защиту нашей родины. Ведь работы было не меньше. Во-первых, создавалась милиция, можно сказать, по-новому. Была новая методика и расследования преступлений, но как и сейчас, так и тогда, сотрудники милиции очень плотно и тесно работали с населением. Милиционерам верили. Именно благодаря той информации, которая шла от населения, сотрудникам милиции удалось переломить этот период бандитизма, когда пытались еще, скажу прямо, недобитки, которые остались, где-то грабить, убивать мирных жителей. Сотрудникам милиции удалось преломить и навести порядок именно в послевоенные годы. Кубраков: «Люди из нашей семьи участвовали в трех войнах»

Татьяна Савчик:

Иван Владимирович, не могу не поинтересоваться, есть ли у вас какая-то история личная, которая связана с войной? Может быть, кто-то в семье воевал?

Иван Кубраков:

Что касается моей семьи и кто воевал, то я хочу сказать, что мои родные люди из нашей семьи участвовали в трех войнах. Мой дедушка Кубраков Тимофей Егорович воевал в Финскую войну. Был тяжело ранен и погиб именно на войне с финнами. Мой дедушка Лызиков Семен Елизарович воевал и погиб в 1944 году при освобождении Украины. Он был тяжело ранен, и умер 15 марта 1944 года. Похоронен в братской могиле на территории Украины. К сожалению, найти мне информацию о дедушке, который погиб во время Великой Отечественной войны, удалось только около трех лет назад. Естественно, побыть на братской могиле у меня не получилось. Сегодня фамилии и данные моих родных людей занесены в список мемориала, который расположен на моей родине в городе Костюковичи. В Беларуси чтят своих героев. У нас все, кто бы ни приезжал, мои коллеги даже, которые приезжают из других стран, они все отмечают, что у нас даже небольшой памятник возле дороги в обязательном порядке ухожен, цветы, покрашен. Поэтому мы чтим память. А что касается трех войн, то хочу сказать, что мой старший брат исполнял свой интернациональный долг в Республике Афганистан. Моя семья, когда была необходимость, всегда становилась на защиту нашей родины. Это происходит и сегодня, и я, наверное, один из примеров. «Любой начальник УВД бросает все и оказывает помощь нашим ветеранам»

Юрий Царев:

Остались ли в живых ветераны войны – сотрудники МВД? И если да, то какая помощь им оказывается? Иван Кубраков:

Да. На сегодня, к сожалению, уже мало осталось – 37 ветеранов Великой Отечественной войны тех, кто служил в органах внутренних дел. Вообще, наши ветераны – это особенные люди. Это золотой резерв министра внутренних дел. Я, когда встречаюсь с нашими ветеранами, они меня всегда спрашивают: «Товарищ министр, чем мы можем помочь родной милиции?» Они всегда участвуют в патриотическом воспитании молодежи. Кто-то из них, особенно те, кто прошел пекло войны, кто-то обращается товарищ министр, кто-то называет командиром. Не скрою, мне очень приятно. Потому что кто-то в два раза уже даже старше меня, но тем не менее так обращаются. Мы заботимся о наших ветеранах, и всегда оказываем помощь не только ветеранам, но и родным-близким людям: женам, детям. Ведь разные ситуации. Есть инвалиды, здоровье очень тяжелое, поэтому медицинское обслуживание, любая помощь, которая надо, любой звонок ветерана – это знают все, не только, если обращаются к министру внутренних дел, но в любом регионе, любой начальник УВД бросает все и оказывает помощь нашим ветеранам. Это святое, особенно тем ветеранам, кто прошел пекло Великой Отечественной войны. Как МВД воспитывает патриотизм в молодежи

Татьяна Савчик:

Я думаю, вы согласитесь, что во многом победа в Великой Отечественной войне была бы невозможной без патриотизма, который в те времена переживал высочайший подъем. Сегодня Министерство внутренних дел какую работу в этом направлении осуществляет? Иван Кубраков:

В системе Министерства внутренних дел без патриотизма просто-напросто нельзя. По-другому у нас не получится. А что касается патриотизма, именно на примерах тех подвигов, о которых я вам сказал, мы воспитываем нашу молодежь. Я не могу обойти Год исторической памяти. В этом году, многие знают, мы именно на день 105-летия белорусской милиции организовали так называемый «Поезд памяти». На этом поезде все наши сотрудники со всех регионов Республики Беларусь, семьи отправились на героическую землю города Бреста. Были детки, которым мы рассказывали о героизме наших сотрудников органов внутренних дел. Сегодня мы продолжаем воспитывать нашу молодежь. О молодежи говорится очень многое. Кто-то говорит, что молодежь вся в гаджетах, их невозможно оттуда вытащить, но на самом деле это не так, я не со всеми соглашусь. Потому что в созданные нами патриотические клубы ребята с большим удовольствием идут. Мы, когда создавали патриотические клубы, рассчитывали где-то на 150 человек. Сегодня уже ребят насчитывается 1700. Мы открыли по всей стране, потому что к нам были обращения родителей. Ребята с большим удовольствием идут в патриотические клубы. Мы с ними ездим в Хатынь, на «Линию Сталина», рассказываем о нашем героизме. «Быть непатриотичным и работать в милиции просто-напросто невозможно»

Иван Кубраков:

Уже с 2021 года зародилась такая традиция – мы на памятник капитану Владимирову организовываем мероприятия. В обязательном порядке символично вручаем, в том числе и досрочно, звание капитана тем сотрудникам милиции, которые отличились при исполнении служебных обязанностей. В этом году нами принято решение реставрировать памятник. Уже нашими офицерскими собраниями собрано 230 тысяч белорусских рублей. Присоединились общественные организации, особенно наши ветераны очень активно в этом участвуют. Я, например, как человек вроде бы не сентиментальный, но я, когда нахожусь в этом месте, именно на этой безымянной высоте, меня пробивает на слезу. Особенно на мероприятиях, которые там проходят, все-таки министр внутренних дел, плакать как-то не совсем с руки, но сдержать слезу очень тяжело, когда рассказываешь об этом подвиге. Поэтому патриотизм у нас в обязательном порядке на первом месте. Быть непатриотичным и работать в милиции просто-напросто невозможно. Сама система этого не примет. Сотрудник милиции находится на службе 24 часа в сутки и всегда рискуют собой. Без патриотизма рисковать своей жизнью просто невозможно. Юрий Царев:

Иван Владимирович, в этот светлый праздник, что можете пожелать нашим телезрителям?