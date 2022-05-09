Министр образования: «С 1 сентября мы готовим нововведения, которые коснутся всех уровней образования»

Новости Беларуси. День Победы – праздник, который объединяет все поколения. И каждый в эту дату испытывает похожие чувства – благодарности, гордости, уважения. Как сохранить этот трепет в сердцах наших детей? И что в Год исторической памяти для этого делает государство? В гостях студии СТВ министр образования Беларуси Андрей Иванец. «Наши дети воспримут любую правду о Великой Отечественной войне»

Сергей Прохоров, СТВ:

Я знаю, что у вас в семье четверо детей. Что вы им рассказываете о той войне и как отец, и как педагог? Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Самое главное, надо понимать, что сегодня наши дети в первую очередь воспримут любую правду о Великой Отечественной войне, если они поймут, что это коснулось каждого из нас, каждой семьи и нет у нас, у нашей республики ни одной семьи, мимо которой прошла бы трагическая страница этой истории. Поэтому, конечно, на примере нашей семьи, на примере участия моих дедов в Великой Отечественной войне – это и есть самые лучшие уроки для наших детей. Наталья Надольская, СТВ

9 Мая в стране – особый праздник, и он уже сам по себе вызывает подъем патриотизма. И, согласитесь, особенно важно, чтобы сегодня это чувство было у нашей молодежи. Как вы считаете, в образовательной сфере достаточно уделяется этому внимания?

Андрей Иванец:

Сегодня мы проводим системную работу в преддверии Дня Победы, во всех учреждениях общего среднего образования прошли уроки памяти. Это очень важно, потому что это позволило вспомнить те героические страницы нашей истории. Очень важно то, что не только учителя, но и руководители всех уровней приняли участие в этих уроках памяти, что еще раз подчеркнуло ту значимость, которая придается на государственном уровне этому празднику у нас в республике. «Учреждения образования обязаны использовать наш флаг» Сергей Прохоров:

В России приняли новую инициативу: с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет звучать государственный гимн, будут поднимать флаг страны. Может быть, как вы считаете, у нас перенять эту инициативу, эту идею?

Андрей Иванец:

Во-первых, хотел бы отметить то, что в нашей стране уже многое сделано на этом пути и все учреждения образования, всех уровней, начиная от детских садов до наших вузов и учреждений дополнительного образования, сегодня обязаны использовать наш флаг для того, чтобы еще раз подчеркнуть то, что это наши символы, которые мы чтим. Конечно, с 1 сентября мы готовим нововведения, которые коснутся всех уровней образования, и мы сейчас определяем, какие даты должны быть выбраны для того, чтобы действительно исполнение гимна вызывало гордость, чтобы каждый учащийся понимал, что он живет в независимой, суверенной Республике Беларусь. Сергей Прохоров:

Как сейчас проводится работа с учебниками? Ведь были случаи, когда в них находились иногда провокационные какие-то моменты, где-то неточности. На примере других государств можем смотреть, к чему приводит смена истории.

Андрей Иванец:

Министерством образования по поручению главы государства организована серьезная системная работа по анализу содержания всех учебных пособий для учреждений общего среднего образования. Безусловно, особое внимание мы уделяем как раз таки нашим учебникам по истории, и всемирной истории, и истории Беларуси, и в этой связи мы задействовали практически всех наших не только ученых-историков, но и сообщества учителей-историков, потому что очень важно понимать, каким образом мы будем доносить нашу историческую правду до подрастающего поколения. С 1 сентября текущего года во всех учреждениях высшего образования будет введена дисциплина «История белорусской государственности». И вне зависимости от того, кем будет специалист (физиком, биологом, экологом, экономистом или историком), они будут изучать эту интегрированную дисциплину.