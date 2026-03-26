Прямой эфир

Новости по тегу #Наталья Надольская

Что стоит за обесцениванием чужих успехов – объяснил психолог
26 марта 2026 14:35

Что стоит за обесцениванием чужих успехов – объяснил психолог

Родители очень сильно жалеют – как не обесценивать своего ребенка, рассказала эксперт
20 марта 2026 17:55

Родители очень сильно жалеют – как не обесценивать своего ребенка, рассказала эксперт

Через 15 мин. перестала болеть голова. Как кошка защитила хозяйку от негативной энергии – необычная история
19 марта 2026 13:58

Через 15 мин. перестала болеть голова. Как кошка защитила хозяйку от негативной энергии – необычная история

Абсолютно адаптированный и социальный – волонтер рассказала о котике, которому очень нужен дом
13 марта 2026 18:10

Абсолютно адаптированный и социальный – волонтер рассказала о котике, которому очень нужен дом

Цифровые технологии смогут заменить академическое искусство – ответил директор Молодежного театра эстрады
13 марта 2026 14:21

Цифровые технологии смогут заменить академическое искусство – ответил директор Молодежного театра эстрады

Две ночи ночевали на вокзале – как белорусов кинули с жильем при переезде в Минск
12 марта 2026 14:38

Две ночи ночевали на вокзале – как белорусов кинули с жильем при переезде в Минск

«Повысятся показатели рождаемости в стране». Депутат Мингорсовета рассказала, как поддержат белорусок в 2026-м
06 марта 2026 14:35

«Повысятся показатели рождаемости в стране». Депутат Мингорсовета рассказала, как поддержат белорусок в 2026-м

«Больше 100 заявок» – о 4-м сезоне проекта «Есть девчонка одна» рассказала генеральный продюсер СТВ
06 марта 2026 12:33

«Больше 100 заявок» – о 4-м сезоне проекта «Есть девчонка одна» рассказала генеральный продюсер СТВ

Мужчины или женщины – кто чаще врёт, рассказал психолог
05 марта 2026 12:58

Мужчины или женщины – кто чаще врёт, рассказал психолог

«Врет человек или нет» – по каким признакам можно распознать лжеца, рассказал психолог
05 марта 2026 12:56

«Врет человек или нет» – по каким признакам можно распознать лжеца, рассказал психолог

Самое вкусное и самое свежее – как продавцы обманывают покупателей
05 марта 2026 12:54

Самое вкусное и самое свежее – как продавцы обманывают покупателей

Мыслят гораздо прагматичнее – о женщинах руководителях поговорили с депутатом Мингорсовета
27 февраля 2026 14:58

Мыслят гораздо прагматичнее – о женщинах руководителях поговорили с депутатом Мингорсовета