Новости по тегу #Наталья Надольская

Это позволяет сохранить психику в порядке. Своеобразная защитная реакция от стрессового воздействия. От того, что придется развиваться.
Жалость – это плохо. Значит, мы не видим силы в этом человеке. Мы не видим его возможностей. Сказать и увидеть сильные качества, что ты можешь – это классно.
Обычно таблетки я не пью. В этот раз прямо сильно болела. Кошка подошла и начала вокруг лица водить своей мордой, нюхать меня.
Он попал в приют в возрасте пяти лет. Мы нашли его на улице с травмой глазика, но он видит. Это почетный донор. Он три раза спасал жизни котам, сдавал кровь.
Если правильно, грамотно и на пользу дела пользоваться современными технологиями, то в содружестве с академическим искусством, это может дать какие-то удивительные, новые и очень красивые результаты.
Денег у нас практически тоже не было, только на квартиру, на жилье. Даже с работами мы, наверное, тоже на тот момент еще как-то не определившись были.
«Социальная поддержка и правовая поддержка важна для каждой женщины».
Наш флагманский проект «Есть девчонка одна» продолжится. Я рада, что мы когда-то не побоялись его начать. В этом сезоне мы уже отобрали девчонок по специальностям.
«Сказать, что мужчины врут чаще, не скажу. Я не могу сказать, что женщины чаще врут в силу того, что им как-то надо что-то придумать».
«Когда вы замечаете конфликт между словами, эмоциями и телом человека – это самые явные признаки того, что вас пытаются провести».
«У нас сейчас такой век, что все продажники, все, кто продают – процент обмана, ты не можешь его отличить, где правда, а где ложь. Поэтому нам надо быть все время на стороже в современном мире».
«За очень редким исключением законодательство позволяет женщинам работать практически по всем профессиям».
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