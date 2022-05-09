Линия фронта растянулась на 750 км. Как Красная армия сражалась за Днепр?
Афанасий Шкляров, житель Деражичей:
Один он из многих сражался за нас, один он из многих Отечество спас! Он здесь, далеко от хатины своей лежит у Днепра в Беларуси моей.
Житель Деражичей Афанасий Шкляров вспоминает, как в 1943 году после немецкой оккупации в деревню пришла Красная армия. Боевых действий не видел – 15-летний парень с родными прятался в болотах. Когда взрывы снарядов стихли, люди вернулись домой. Но от Деражичей остались лишь печные трубы, дома фашисты спалили дотла.
Афанасий Шкляров:
На лугу были немецкие блиндажи, и мы неделю в них жили. Возле берега наш солдат лежит. Волной его прибило. Я пошел в деревню, три бойца туда пришли. Принесли его, этого солдата, и здесь же похоронили.
С тех пор Афанасий Гаврилович посвятил свою жизнь поисковой работе и увековечивал память погибших при освобождении лоевской земли. Писал стихи, собирал сведения, сам установил несколько мемориалов. На памятнике землякам в Деражичах молотком и зубилом выгравировал 123 имени.
Афанасий Шкляров:
Вот мои односельчане, много одинаковых фамилий, потому что семьями.
Рядом с ним – мемориал и братская могила, в которой покоится больше 2 000 солдат, погибших при форсировании Днепра.
Анна Корольчук, корреспондент:
Вид на могучий Днепр завораживает. И сложно представить, что 79 лет назад вода здесь была красной от крови, а земля покрыта телами погибших. За мужество, проявленное при штурме «Восточного вала» в Лоевском районе, Героями Советского Союза стали 365 человек. 45 из них – посмертно.
Память об участниках легендарного сражения бережно хранится в Лоевском музее. В 1943 году этот небольшой город оказался в эпицентре ключевых событий Великой Отечественной войны. Отсюда на плотах и лодках, вплавь по ледяной октябрьской воде под обстрелами на заминированное побережье стремились тысячи советских солдат. Бесстрашно форсировали реку, чтобы прорвать неприступную оборону врага. Выжили немногие – вечный покой на лоевской земле обрели 12 тысяч воинов. Белорусы, русские, узбеки, казахи. Среди погибших – представители всех национальностей СССР. Именно здесь первым Героем Советского Союза среди якутов стал Федор Попов. Переплыв реку, он вскочил в траншею противника и в рукопашную сразил 24 немца. Захватил пулемет и открыл огонь по фашистам, которые пошли в контратаку. В прошлом году на Родине отмечали 100-летие своего героя.
Евдокия Борисова, двоюродная сестра Ф. Попова (Россия):
У каждого поколения нашего, наверное, осталось в душе, когда мы читаем его письма, они находятся у нас в Ярославском музее, у нас стоит в горле комок, потому что желание жить, победить, вера в победу. Года идут, но все равно через эти боевые листы дает ощущение, что он рядом с нами по сей день.
В Беларуси же больше известен подвиг гомельчанина, 17-летнего Бориса Царикова. Пионер-разведчик переправился через Днепр и водрузил на правом берегу Красное знамя. 5 дней сражался за расширение плацдарма и возвращался в Лоев по реке с боевыми донесениями. Освобожденный райцентр и стал последним пристанищем героя, имя которого носят улицы и школа. Исследователи и по сей день стараются заполнить пробелы в истории – поисковые работы возвращают из небытия личности отважных смельчаков. Каждый найденный предмет как ключ к разгадке судьбы очередного бойца и поиску его семьи. В музее есть целая коллекция вещей с гравировками солдат, и она постоянно пополняется.
Ксения Семашко, директор Музея битвы за Днепр:
Например, такой котелок. Мы видим сквозные отверстия от пуль, он весь изрешечен. Написано Немцев Егор, и отчество сокращено до буквы Д. И мы нашли этого человека. Он родился в 1913 году в Чувашской республике. В 12-й стрелковой дивизии форсировал Днепр в Лоевском районе.
Битва за Днепр стала одной из крупнейших в мировой истории. Линия фронта растянулась на 750 километров от Балтийского до Черного моря. С обеих сторон в сражении участвовало 4 миллиона человек. Победа на Лоевском плацдарме для нас имела особое значение – с этой точки началось освобождение Беларуси.