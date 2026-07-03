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Новости по тегу #Сергей Прохоров

Племянница Юрия Гагарина поздравила белорусов с Днем Независимости
03 июля 2026 16:50

Племянница Юрия Гагарина поздравила белорусов с Днем Независимости

Четверть века в эфире! Телеканалу СТВ 25 лет – самое интересное из истории «Столичного телевидения»
01 января 2026 16:00

Четверть века в эфире! Телеканалу СТВ 25 лет – самое интересное из истории «Столичного телевидения»

Вымпел за мужество и стойкость в Смолевичах – депутат рассказала, как реагировали жители города на награду
09 мая 2025 15:30

Вымпел за мужество и стойкость в Смолевичах – депутат рассказала, как реагировали жители города на награду

Они дают салют! Поговорили с начальником факультета ракетных войск о знаменитой традиции
09 мая 2025 15:26

Они дают салют! Поговорили с начальником факультета ракетных войск о знаменитой традиции

Как в Суворовском училище проходил отбор для участия в параде 9 Мая – рассказал замначальника
09 мая 2025 12:41

Как в Суворовском училище проходил отбор для участия в параде 9 Мая – рассказал замначальника

«Пройдёт ещё столько же, а праздник будет праздноваться вечно» – ветеран Фещенко о 80-летии Победы
09 мая 2025 10:16

«Пройдёт ещё столько же, а праздник будет праздноваться вечно» – ветеран Фещенко о 80-летии Победы

Зачем Байден разрешил Украине бить вглубь России и какие будут последствия? Мнение эксперта
18 ноября 2024 16:55

Зачем Байден разрешил Украине бить вглубь России и какие будут последствия? Мнение эксперта

Эксперт объяснил, почему США не нужен многополярный мир
24 сентября 2024 16:44

Эксперт объяснил, почему США не нужен многополярный мир

Белорусско-вьетнамский бизнес-форум – что на повестке? Рассказала Надежда Лазаревич
23 сентября 2024 17:58

Белорусско-вьетнамский бизнес-форум – что на повестке? Рассказала Надежда Лазаревич

Удается ли привить молодёжи правильные ценности – рассказал замкомандующего внутренними войсками Беларуси
03 июля 2024 20:20

Удается ли привить молодёжи правильные ценности – рассказал замкомандующего внутренними войсками Беларуси

«Невозродившихся деревень – 288». В Генпрокуратуре назвали страшные цифры из расследования дела о геноциде
03 июля 2024 19:52

«Невозродившихся деревень – 288». В Генпрокуратуре назвали страшные цифры из расследования дела о геноциде

«Вербовали тяжелейшими условиями жизни в лагере». Узнали, как фашисты готовили шпионов
03 июля 2024 14:08

«Вербовали тяжелейшими условиями жизни в лагере». Узнали, как фашисты готовили шпионов