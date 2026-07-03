Новости по тегу #Сергей Прохоров

Наталья Гагарина рассказала об уникальном музее на базе Минского аэроклуба ДОСААФ.
В день нашего рождения, листая страницы вот уже четвертьвековой истории, мы покажем то, что обычно тщательно скрываем – нашу кухню, а еще искренне, без купюр расскажем о том, как готовим для вас самые горячие и вкусные блюда.
«Город ликовал, потому что город достоин этой огромной заслуженной награды».
«Традиции отмечать победу Красной Армии салютом артиллерии уже более 80 лет. Впервые салют был дан в Москве 5 августа 1943 года по ознаменованию освобождения городов Орел и Белгород».
«Мы должны понимать, что подготовка к параду не отменяет общеобразовательные предметы. Поэтому в парад попадают ребята, которые справляются успешно и с учебой, и со всеми мероприятиями».
«С Победы нашей начались события мирового уровня. Пахло распадом колониальной системы».
Возможное развитие ситуации обсудили с программным директором Академии политических наук России Александром Степановым.
США – первые, кто забил тревогу. Недовольство Вашингтона вызывает интенсивность сотрудничества стран БРИКС.
Центральным событием Дней Минска в Хошимине стал Белорусско-вьетнамский бизнес-форум. Заявлено участие более 80 компаний, в том числе занимающихся производством, экспортом, импортом, а также дистрибьюцией импортной продукции на территории страны.
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