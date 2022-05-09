«Беларусь станет точкой опоры». Что рассказал литовец, который приехал отметить День Победы в Минск?

Новости Беларуси. 9 Мая в 2022 году приобрело новое звучание для прибалтийских государств, которые против празднования дня Великой Победы развернули настоящую кампанию: делают все, чтобы максимально принизить значение этой святой даты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вводят запреты на советскую символику, сносят памятники воинам-освободителям. Возлагать цветы к оставшимся мемориалам якобы не запрещают, но призывают не приходить к ним. Чтобы отдать дань уважения героическому прошлому, делегация из Литвы приехала в День Победы в Минск. Утром вместе с белорусами они приняли участие в шествии поколений.

Казимерас Юрайтис, заместитель руководителя «Форума добрососедства» (Литва):

Очень рад, что приехал. И в дальнейшем, наверное, буду приезжать. Так как у нас даже праздновать уже нельзя это. Только разрешают приходить бабушкам с цветами, но никаких мероприятий, никаких зрелищ, никаких собраний, никого, ничего. Так что я очень рад, что приехал и, наверное, когда это безумие пройдет, так Беларусь станет точкой опоры, от которой начнется оживление нашей общей памяти.

Чтобы резонировала, как пушки. Литовский блогер заявил, что речь Лукашенко нужно перевести на все языки. Подробнее.

Среди прибывших из Литвы гостей блогеры и представители СМИ. В своих материалах они намерены рассказать подписчикам о праздновании Дня Победы в Беларуси. Делегация еще намерена посетить несколько исторических мест, связанных с событиями Великой Отечественной.

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