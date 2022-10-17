«Где Путин, где Лукашенко изолирован?» Как международные организации помогают бороться с санкциями
Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.
Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Китай и Азия сегодня являются не новым, но центром силы. Они всегда были центром силы.
Алена Сырова, СТВ:
Я с вами не соглашусь в том, что сегодня нужно думать о сегодня. Если мы будем сегодня думать о сегодня, то мы, в принципе, просто погибнем. Именно по этой причине мы и присутствуем на разных площадках, глава государства ездит, эти часовые пояса сменяет и сумасшедший ритм выдерживает. Просто для того, чтобы, когда произойдет эта геополитическая трансформация, Беларусь заняла свое место и имела право голоса.
Петр Петровский, политолог:
И не просто заняла, а взяла свое место.
Вадим Боровик, политолог:
Многие рассуждают: «зачем там членство?» Во-первых, отдельно скажу, с угля и начинали разбираться с Европейским союзом – выросли в такую организацию.
Петр Петровский:
И сколько там было этих организаций.
Вадим Боровик:
И уже скоро могут распасться, если будут не тех слушаться. Кстати, да, на пороге. Вот американцы сегодня решают все свои вопросы: и Китай ослабляют, и Россию, и Евросоюз. Про организации. Первое: абсолютно практическая польза. Потому что вы участвуете в конкретной площадке, обеспечиваете свои вопросы в экономической плоскости, то есть договариваетесь, вопросы безопасности. И вы не остаетесь на обочине. То есть участвуете в глобальных процессах. Сейчас идет глобальный передел мира – правильно, мы должны быть членами этих организаций, чтобы влиять на процессы и не быть где-то на задворках. Еще. Они же провалились со своими санкциями, изоляцией. Где Путин, где Лукашенко изолирован? Десятки лидеров приезжают на форумы, встречаются на высшем уровне.
Кирилл Казаков, СТВ:
По населению, по ВВП большая часть мира в любом случае.
Вадим Боровик:
Ведущие лидеры мира. Эти организации позволяют нам быть полноценными субъектами международного права, влияющими на глобальные процессы в мире. И правильно вы сказали, слушают с открытым ртом наших лидеров: и Владимира Владимировича, и Александра Григорьевича. И это большое достижение наших государств, этого Союзного государства.
Сергей Сыранков:
Потому что сейчас в мире дефицит настоящих лидеров.
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