«Где Путин, где Лукашенко изолирован?» Как международные организации помогают бороться с санкциями

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Китай и Азия сегодня являются не новым, но центром силы. Они всегда были центром силы.

Алена Сырова, СТВ:

Я с вами не соглашусь в том, что сегодня нужно думать о сегодня. Если мы будем сегодня думать о сегодня, то мы, в принципе, просто погибнем. Именно по этой причине мы и присутствуем на разных площадках, глава государства ездит, эти часовые пояса сменяет и сумасшедший ритм выдерживает. Просто для того, чтобы, когда произойдет эта геополитическая трансформация, Беларусь заняла свое место и имела право голоса. Петр Петровский, политолог:

И не просто заняла, а взяла свое место.

Вадим Боровик, политолог:

Многие рассуждают: «зачем там членство?» Во-первых, отдельно скажу, с угля и начинали разбираться с Европейским союзом – выросли в такую организацию. Петр Петровский:

И сколько там было этих организаций.