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Трамп намерен выделить на оборону рекордную сумму в 2026-м – более 1 трлн долларов

30 сентября 2025 19:54
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Дональд Трамп намерен рекордно увеличить финансирование вооруженных сил США в 2026 году, превысив отметку в триллион долларов. Это станет крупнейшей военной статьей расходов в истории страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп намерен выделить на оборону рекордную сумму в 2026-м – более 1 трлн долларов-2

По словам президента США, это сделает американскую армию, цитата: «боевой и победоносной машиной». В своем выступлении перед высшим офицерским составом Дональд Трамп также напомнил о планах поставить ВМС США 19 новых кораблей, включая подводные лодки, эсминцы и штурмовые корабли. 

Громкое заявление сделал и глава Пентагона. Он сообщил, отныне возглавляемое им Министерство войны будет соответствовать своему названию, и его главной миссией станет исключительно ведение боевых действий. При этом Пит Хегсет пообещал покончить с периодом упадка, который переживает американская армия.

# США # Новости США # Международная политика # Дональд Трамп

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