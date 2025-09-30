Трамп намерен выделить на оборону рекордную сумму в 2026-м – более 1 трлн долларов

Дональд Трамп намерен рекордно увеличить финансирование вооруженных сил США в 2026 году, превысив отметку в триллион долларов. Это станет крупнейшей военной статьей расходов в истории страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам президента США, это сделает американскую армию, цитата: «боевой и победоносной машиной». В своем выступлении перед высшим офицерским составом Дональд Трамп также напомнил о планах поставить ВМС США 19 новых кораблей, включая подводные лодки, эсминцы и штурмовые корабли.

Громкое заявление сделал и глава Пентагона. Он сообщил, отныне возглавляемое им Министерство войны будет соответствовать своему названию, и его главной миссией станет исключительно ведение боевых действий. При этом Пит Хегсет пообещал покончить с периодом упадка, который переживает американская армия.