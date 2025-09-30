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Спасение Зака Фукале попало в топ-10 сейвов в КХЛ

30 сентября 2025 20:02
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В рейтинги КХЛ минувших семи дней попал и голкипер столичного клуба Зак Фукале. Сейв в его исполнении оказался в подборке лучших во всей лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Его филигранные действия в поединке против «Торпедо» во многом и предопределили исход встречи, тогда столичный клуб праздновал победу. Спасение Фукале в итоге оказалось на седьмом месте топа. На вершине – Александр Самойлов. Следующий поединок белорусский представитель в лиге проведет уже в среду, 1 октября. На льду «Минск-Арены» динамовцы примут «Северсталь».

# Хоккей

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