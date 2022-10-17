«Мы вышли на самый высокий уровень партнёрства». Какие сейчас отношения между Беларусью и Китаем?

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

Петр Петровский, политолог:

Давайте вспомним, как нас травили сказками о том, что Беларусь для Китая важна только как транзитный хаб. Мы видим, как идет перестройка белорусско-китайских отношений. Мы вышли на самый высокий уровень партнерства, всепогодное – после того, кстати, как подали официально заявку на членство в ШОС, это тоже надо иметь в виду. Но для Китая мы становимся имиджевым проектом. Посмотрите, кто вокруг нас находится? Литва, которая вычеркнута из таможенных списков и которая ездит на Тайвань и развивает антикитайский сепаратизм. Запад, который около нас стоит. Мы становимся витриной для Китая, для России мы – геостратегическое направление защиты Москвы. То есть мы стратегически важны. Если хотите, мы для Евразии – это ФРГ для Запада в ту холодную войну. Если мы выдержим, мы включимся в эту систему и получим то, что хотим.

Валерий Мацель, заведующий кафедрой международных отношений Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Еще раз хочу подтвердить этот тезис, что Беларусь прошла экзамен на зрелось. Может, для наших телезрителей не совсем известен этот факт, но сегодня он уже на слуху, и не один год. Экономический пояс Шелкового пути, «Пояс и путь». Я хочу сказать, что где-то с 2013 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин объявил о начале этой грандиозной программы, этого грандиозного проекта, у Китая не было окончательного решения, каким образом пустить этот путь из Китая через Россию или Казахстан и дальше потом или через Беларусь, или через Прибалтику, или через Украину. И вот буквально в 2015 году Китай принял окончательное решение пустить весь поток именно через Беларусь. Снова хочу сказать, что мы прошли экзамен на зрелость, потому что мы к этому времени обеспечили абсолютную, стопроцентную политическую стабильность, что для бизнеса очень важно. Дальше я хотел сказать: смотрите, как мы модернизировали Белорусские железные дороги, закупив новую технику, вагоны и так далее. И сейчас мы… ну что говорить, это логистика, это огромнейшие деньги! Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорили с тобой об этом неоднократно: Польша пытается сейчас курс на Китай повернуть.