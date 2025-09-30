Андрей Лазуткин, политолог:

Надо немножко все-таки похвалить Россию. Нам показывают, что якобы все проблемы в Средней Азии от того, что русские оттуда ушли, либо русские туда заходят. Ну, почитать западную пропаганду, она вся про это: надо избавиться Средней Азии от российского влияния. Что в реальности?

Вот если почитать новости сегодня, последних лет четырех, когда идут военные операции, то наоборот, Средняя Азия, где постоянно были очаги наркотрафика, терроризма, войн, она сегодня стабилизируется. Потому что все западные ресурсы брошены против России. Россия работает сегодня громоотводом. Она на себя замыкает весь негатив, который раньше был размазан по всему нашему СНГ. Посмотрите, даже на Беларусь. У нас тишь да гладь. Потому что все идет против России. Все усилия Запада, Брюсселя, США брошены на Украину, на финансирование Зеленского.

В этом плане надо сказать «спасибо» русским и в том числе сделать это со стороны Средней Азии, потому что их проблемы сегодня уже не те, которые были там во время, например, войны в Сирии. Когда оттуда пылесосом начали сначала высасывать всех наемников, которые туда поехали, а потом, когда ИГИЛ разбили, эти наемники поехали обратно, и там начали создавать очаги терроризма. То есть, ну где сегодня все это? ИГИЛ разбит, его больше нет. Кстати, его разбивала Россия. Поэтому, помимо экономики, про которую мы сказали, есть еще вопрос, кто на себя замыкает все западные ресурсы? Сегодня это однозначно Россия.

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