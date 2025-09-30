Лазуткин: если Батька что-то гарантирует, значит мы железно это сделаем

Григорий Азаренок, СТВ:

Если бы мы все взяли за модель белорусскую, государственное строительство и белорусский подход к экономике, не сырьевой. Например, экспорт российского зерна – это очень хорошая цифра, России лидер, да, замечательно, но это за счет того, что меньше коровкам и бычкам идет, то есть это за счет животноводства. У нас все зерно идет на животноводство. Поэтому у нас не такой большой экспорт зерна. Но коровки у нас дают хорошее молочко и мяско.

Вот если мы отойдем все от сырьевой экономики, будет ли новая большая индустриализация евразийского пространства, об этом говорит Мантуров. И когда, например, российские министры сейчас, выступая, говорят Путину: рынок скукоживается, экономический рост замедляется. Так российским министрам надо, наверное, вспомнить историю 20-30-х годов и дискуссии в политбюро о группе А и группе Б, что нам нужно производство средств производства, и тогда рынок у нас будет замечательный и прекрасный. Нам надо делать все свое, от булавки до самолета.

Андрей Лазуткин, политолог:

Я добавлю, что такую реиндустриализацию в России делает в том числе и Китай сегодня. У меня хороший друг работает сегодня с компанией «СИБУР», она заказывает под ключ у Китая огромные заводы. Это тоже сырьевой комплекс, там добыча нефти и все остальное. Но Китай тоже никогда не делал таких проектов. Нет сегодня в мире государств, которые бы на таком уровне проводили реиндустриализацию. Построить в Африке завод, это проще гораздо, чем в России, потому что африканцы скажут: сойдет и так. Они не очень разбираются во многих технологиях. В России посчитали, что дешевле что-то сделать с помощью Китая, но при этом они еще хотят это хорошо сделать. Они проверяют, перепроверяют. И отсюда идет абсолютно новое качество всей этой реиндустриализации.

Машина «Волга», например. Собрались ее там выпускать, собрались что-то восстановить на китайских мощностях. Даже был инвестпроект, но что-то не восстановили. Взяли деньги и потом, раз и это все растворилось. Нет культуры производства, а есть культура кинуть, заработать деньги. К сожалению, в России с этим тоже не до конца поборолись.

А вот задача Беларуси. Если Батька что-то гарантирует, значит мы на рынке СНГ железно все это сделаем. Самолеты «Освей», например, которые сегодня делают. Аналог кукурузника. Понятно, что должен быть тоже вопрос двигателя, вопрос сборки, где все это будет, но самое главное – вопрос рынка. То есть на свой рынок мы закупаем не какие-то там… Boeing не выпускает кукурузники, но надо свою иметь машину, которая будет простая, дешевая, которую мы сами будем, если что, ремонтировать.

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