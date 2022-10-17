Боровик: «Хочешь любимую жену, которая тебя спасёт в предсмертных судорогах от рака, уважай её. Иначе она тебе перережет глотку»

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

Вадим Боровик, политолог:

Во-первых, надо нормально, спокойно воспринимать то, что СНГ разные стадии переживает. Конечно, это неправда, что мирно развелись – в крови искупались уже. И мы сегодня тоже видим на наших границах. Медленно, но пришли к тому, что искупались. Послушайте, вы же поймите, распад страны, развод. И то семьи друг на друга. А тут, представьте, 15 семей. Три сразу убежали, сказали, что были под оккупацией. Молдова всегда была в такой ситуации, где большое влияние Румыния оказывает. Армения и Азербайджан – свои проблемы. То есть у каждой из республик были взаимные претензии, которые старались не выпячивать во время встреч глав государств. Но где-то в кулуарах, в двусторонних отношениях. И вы поймите, когда видят какое-то объединение и хотят затушить этот уголек, который пытается возродить это сотрудничество, наши конкуренты используют принцип: разделяй и властвуй.

Вадим Боровик:

Вот вы проводите голосование в каком-то сообществе. Если будет два оратора выступать: Петя и я. Я его переговорю. И выиграют наши ребята без проблем. Но Петя может сделать такой вариант: он встретится с 15 участниками собрания. Одному даст в долг, у третьего займет, четвертому он будет угрожать компроматом. И голосование пройдет совсем по-другому. То, что вы видите в публичной политике, это только финишная прямая. Вся политика делается под столом, поэтому многие проблемы СНГ создаются под столом, кулуарные. Многие страны находятся в прямой зависимости, закредитованные, на них оказывают давление сильнейшие. Но в чем позиция Беларуси, самая здравая и самая разумная позиция. И то, что мы России, нашей сестре, всегда говорили: прагматизм и практическая польза для государства. Вот Россия, недавно в Смоленске мы встречались, я говорил с коллегами из России. Я говорю: вы должны стать центростремительной силой. О чем говорил Рахмон? Правильно говорил: мы хотим уважения. Если ты хочешь любимую жену, которая тебя спасет в предсмертных судорогах от рака, уважай ее. Иначе она тебе перережет глотку, когда будешь умирать. Если ты хочешь союзников, ты должен создать условия и быть центростремительной силой. Тебя только сильные должны окружать. Тогда и сам союз будет сильнее. И вот здесь Российская Федерация делала ошибки. Всегда выгоднее создавать благоприятные условия.