«Нас пугали, что она не вызреет». Витебские аграрии пошли на риск, а в итоге собрали хороший урожай сои

Новости Беларуси. Аграрии Витебской области массово приступили к уборке сои. Культура для севера страны совсем не характерная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но первые дни работы комбайнов на полях, показали, что выращивать и собирать хороший урожай реально. Под эту культуру в Сенненском районе отдали почти тысячу гектаров. Это первый опыт аграриев. О результатах расскажет наш корреспондент Виктор Пралич.

Эти поля в Сенненском районе – единственные с соей на севере страны. Техника работает только пятый день. Дожди не позволяли выйти раньше. Теперь каждая секунда на счету. Уже убрано 30 %.

Сергей Сухвал в сельском хозяйстве 16 лет, но этот сезон для него особенный. Впервые пришлось сеять, ухаживать, а сейчас и убирать сою. Признается, что больших отличий от уборочной кампании зерновых не заметил. Ответственность та же. Немного пришлось привыкнуть к работе со специальной жаткой для сои. К слову, отечественного машиностроения.

Сергей Сухвал, механизатор крестьянско-фермерского хозяйства:

Жатка отличная. Поднимает, полеглица если какая есть, все поднимает без вопросов. Лучше зерновой обычной жатки. Соя – диковинка не только для Витебской области, но и для страны. Всего под эту культуру в Беларуси отведено около пяти тысяч гектаров. Цифра пока скромная, но это лишь для начала. Быть смелее в этом вопросе аграриям говорил Президент. Ведь ежегодно сою импортируем и за немалые деньги.

Виктор Пралич, корреспондент:

Список преимуществ этой культуры внушительный. Соя – источник востребованного в животноводстве белка. А еще это и удобрение. Корень сои способен обогащать почву азотом, что для земель Витебской области немаловажно. Сенненский район – это крайняя северная точка, климат которой подходит для выращивания сои. Аграрии пошли на риск, но оправданный. Стратегической культуры планируют собрать две тысячи тонн.

Дмитрий Солодков, главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства:

Урожай сои, скажу, что удался. Когда начинали возделывать, нас пугали, что она не вызреет, что будет низкое содержание белка. Но сейчас уборка показывает, что хороший урожай собираем. На данных полях мы собираем больше 20 центнеров сои.