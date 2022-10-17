«Мы не могли не оказать помощь». Сколько сельчане ждали новую дорогу в небольшом посёлке?

Новости Беларуси. Власть и люди – обратная связь. В Беларуси создана уникальная система диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это и приемы граждан, в том числе и выездные, и прямые телефонные линии. Так только в 2022 году в Совете Республики уже рассмотрели 4 600 обращений граждан. Это на 7 % больше чем в 2021-м. За каждым обращением – конкретная проблема, которая волнует человека. И задача парламентариев – постараться помочь.

В небольшой деревне Печки Малоритского района своего решения проблемы уже дождались. Новая асфальтовая дорога теперь связывает деревню на 100 домов с большим агрогородком. По гравийной по осени, говорит Василий Панчук, – было не пройти. Магазин, аптека, амбулатория – теперь местным добираться комфортно. В решении помог сенатор.

Виктор Киричун, председатель Великоритского сельисполкома:

Этот промежуток дороги великоритской и до Печек – это в первую очередь движение автотранспорта большое. Во-первых, все брестчане едут в Антоново через эту дорогу. Второе, в хозяйстве имеется ферма, которая вся техника, кормораздатчики, остальная техника, которая обслуживает ферму, тоже едет через эту дорогу. И люди в первую очередь, так как мы не могли не оказать помощь. Они инициировали всячески этот вопрос, и, конечно, дорога построена.

К слову, строительство дороги заняло всего полтора месяца, а ожидание ее у местных жителей – четыре года. За это время в деревне появилось газоснабжение. Сегодня в Печках практически нет пустующих домов.