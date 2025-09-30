В устав Нацбанка Беларуси вносятся изменения – указ

В устав Национального банка Беларуси вносятся изменения. Соответствующий указ 30 сентября подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь за регулятором закреплена координирующая роль в работе госорганов, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций в рамках выполнения возложенных на него функций.

Также Нацбанк будет определять порядок открытия и прекращения деятельности филиалов иностранных рейтинговых агентств в стране. Уточнено, что формой работы правления является заседание, при этом конкретизированы способы его проведения.

Кроме того, в соответствии с документом, Нацбанк наделяется аналогичными с Советом министров полномочиями принимать нормативные правовые акты, необходимые для реализации своих задач.