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В устав Нацбанка Беларуси вносятся изменения – указ

30 сентября 2025 19:55
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В устав Национального банка Беларуси вносятся изменения. Соответствующий указ 30 сентября подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь за регулятором закреплена координирующая роль в работе госорганов, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций в рамках выполнения возложенных на него функций. 

Также Нацбанк будет определять порядок открытия и прекращения деятельности филиалов иностранных рейтинговых агентств в стране. Уточнено, что формой работы правления является заседание, при этом конкретизированы способы его проведения. 

Кроме того, в соответствии с документом, Нацбанк наделяется аналогичными с Советом министров полномочиями принимать нормативные правовые акты, необходимые для реализации своих задач.

# Нацбанк Беларуси

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