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Новости по тегу #Сергей Сыранков

Сергей Сыранков рассказал, почему решил участвовать в президентских выборах в 2025-м
20 сентября 2026 08:33

Сергей Сыранков рассказал, почему решил участвовать в президентских выборах в 2025-м

Сыранков: коммунизм – это не про вчерашнее, а про настоящее и светлое будущее
20 сентября 2026 07:51

Сыранков: коммунизм – это не про вчерашнее, а про настоящее и светлое будущее

«Ночевали в метро в Нью-Йорке!» Сыранков рассказал, почему американская исключительность – миф
20 сентября 2026 07:31

«Ночевали в метро в Нью-Йорке!» Сыранков рассказал, почему американская исключительность – миф

Есть ли место коммунизму в 21 веке? Сергей Сыранков  – в «Рецепте настоящего белоруса»
14 сентября 2026 21:03

Есть ли место коммунизму в 21 веке? Сергей Сыранков  – в «Рецепте настоящего белоруса»

Беларусь и Китай планируют реализовать более 30 крупных проектов
26 июня 2026 15:10

Беларусь и Китай планируют реализовать более 30 крупных проектов

Компартия Беларуси подписала меморандум с Народно-революционной партией Лаоса
29 мая 2026 17:34

Компартия Беларуси подписала меморандум с Народно-революционной партией Лаоса

Белорусские СМИ присоединились к акции у Вечного огня в Минске
09 мая 2026 11:06

Белорусские СМИ присоединились к акции у Вечного огня в Минске

В ЦК Коммунистической партии Беларуси состоялся круглый стол к 77-й годовщине основания НАТО
04 апреля 2026 16:56

В ЦК Коммунистической партии Беларуси состоялся круглый стол к 77-й годовщине основания НАТО

Лукашенко поздравил председателя Совета Компартии Беларуси Алексея Камая с 90-летием
01 апреля 2026 14:06

Лукашенко поздравил председателя Совета Компартии Беларуси Алексея Камая с 90-летием

Проект программы развития страны рассмотрели на пленуме Коммунистической партии Беларуси
06 декабря 2025 16:45

Проект программы развития страны рассмотрели на пленуме Коммунистической партии Беларуси

В Минске состоялся торжественный митинг, посвящённый 108-й годовщине Октябрьской революции
07 ноября 2025 10:52

В Минске состоялся торжественный митинг, посвящённый 108-й годовщине Октябрьской революции

Белорусская Голгофа – как поляки пытались сломить характер белорусов в Березе-Картузской
21 сентября 2025 18:14

Белорусская Голгофа – как поляки пытались сломить характер белорусов в Березе-Картузской