«В чем была сложность электоральной кампании? Это в том, что Компартия Беларуси впервые в своей истории вообще выдвинула альтернативного кандидата Александру Григорьевичу Лукашенко».
«То, что у Компартии Беларуси молодой лидер, для меня это больше не минус, а плюс».
«В далеком 2004-2005 году я прочувствовал тот самый миф американской исключительности, о котором так заявлял Обама в свое время, что американцы – это супернация, чуть ли не поднебесная».
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 20 сентября, в 10:15 на РТР-Беларусь.
В Палате представителей прошла встреча белорусской и китайской делегаций.
Документ закрепляет ключевые направления взаимодействия.
В Беларуси свято чтят память героев, сражавшихся на фронтах, в партизанских отрядах и в подполье.
НАТО в канун своего 77-летия столкнулось с угрозой выхода из Альянса сильнейшего участника – Соединенных Штатов. Блок переживает острейший внутренний кризис, находясь при этом на историческом максимуме расширения. На данный момент в НАТО входят 32 страны. Казалось бы – это триумф.
Его жизненный путь является примером патриотизма и верности своей стране.
18-19 декабря в Минске пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания.
Это еще одно подтверждение того, что белорусы осознают – без исторической памяти нет будущего.
Без суда, следствия и права на защиту – в него по закону заключали до трех месяцев, но задерживались куда больше – более, чем на год.
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