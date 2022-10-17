«Это нужно всегда держать в голове». Почему отказ от учений – не значит разлад в организации?

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

Алена Сырова, СТВ:

Мы много говорим в последнее время, обсуждая СНГ, ОДКБ, в принципе, любые организации, о том, что там не все в порядке между членами зачастую. Есть какие-то конфликты, одни поддерживают других кулуарно или публично. Кирилл Казаков, СТВ:

Плюс из-за океана вмешиваются постоянно. Алена Сырова:

И каждый раз мы ставим вопрос: если у пары участников организации есть между собой нерешенные вопросы, то может ли в принципе организация существовать дальше? Должны ли все придерживаться одного мнения или тут же принять сторону одной из конфликтующих сторон, а вторую выгнать, например?