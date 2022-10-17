«Это нужно всегда держать в голове». Почему отказ от учений – не значит разлад в организации?
Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.
Алена Сырова, СТВ:
Мы много говорим в последнее время, обсуждая СНГ, ОДКБ, в принципе, любые организации, о том, что там не все в порядке между членами зачастую. Есть какие-то конфликты, одни поддерживают других кулуарно или публично.
Кирилл Казаков, СТВ:
Плюс из-за океана вмешиваются постоянно.
Алена Сырова:
И каждый раз мы ставим вопрос: если у пары участников организации есть между собой нерешенные вопросы, то может ли в принципе организация существовать дальше? Должны ли все придерживаться одного мнения или тут же принять сторону одной из конфликтующих сторон, а вторую выгнать, например?
Анатолий Бояшов, эксперт Центра международных исследований ФМО БГУ:
Конечно, СНГ 1990-х годов отличается от СНГ 2000-х. Обычный пример из 1990-х. Кто был генсеком в 1990-е годы и Сергей Николаевич Лебедев текущий генеральный секретарь. Это нужно всегда держать в голове, потому что в том числе и секретариат часто зависит от того, какие кадры там работают и как они работают. С точки зрения вашего вопроса, такие, например, пограничные споры, споры об урегулировании границ, споры об охране горных территорий, различная так называемая климатическая повестка в области окружающей среды. Мы часто не понимаем, что за ней стоит. Стоит территориальный спор. И такие споры будут всегда. И здесь ответ простой. Если, например, мы сегодня видим, что в той или иной организации запланированные учения переносятся, на уровне бытовом мы говорим, что то или иное государство не приняло общую позицию, оно отказалось.
Алена Сырова:
Учение это, «Нерушимое братство», и тут же спекуляции…
Анатолий Бояшов:
Я вам отвечу: не будь принципа консенсуса, заложенного в наших организациях, не будь принципа суверенитета, заложенного в Уставе ООН, центробежные тенденции были бы на порядок сильнее. То есть тот факт, что международная организация переводит какую-то неурегулированную договоренность: А) в дипломатическое русло, Б) в русло переговоров, когда организация, будь она экономически очень сильно развитая, будь она в военном отношении, может, менее развитая, но может консенсусом перенести те же самые учения или урегулирование горных территорий. Это позволяет организации в стратегической перспективе укрепляться.
Читайте также:
Боровик: «Хочешь любимую жену, которая тебя спасёт в предсмертных судорогах от рака, уважай её. Иначе она тебе перережет глотку»
«Было нечего сказать». Почему Лукашенко высказался на саммите СВМДА, а представитель США – нет?
Что поменяется с изменением должности главы СНГ?