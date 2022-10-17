«Сейчас ШОС на очень серьёзном подъёме». Почему в политике стал развиваться азиатский вектор?

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Возможно, эти платформы будут перетекать, плавно перетекать во что-то новое. Вот сейчас ШОС на очень серьезном подъеме. Именно азиатский вектор, который был задан многими государствами мира, сегодня реально развивается. И мы можем сказать о том, что, по всей вероятности, в ближайшей перспективе именно восточное направление будет наиболее перспективное с точки зрения дальнейшего, так скажем, развития мировой политической составляющей. Поэтому приезжают более 50 стран. Поэтому расширяется круг участников, поэтому государства прислушиваются к тому, что говорят. Но этапами к этому, так скажем, пониманию, были именно организации. Они и дальше будут работать и давать позитивный результат. Возможно, со временем они трансформируются во что-то новое. Но ничего не бывает сразу. И об этом надо политикам, в том числе новым политикам, которые хотят все и сразу, почитать классиков, немножко разобраться самостоятельно. А если не могут понять, то послушать умных людей, способных дать дельные советы.

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