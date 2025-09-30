Лазуткин про ЕАЭС: рынок у нас единый, а доходит до продажи контрактов – проблемы

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы давно говорим, что общий рынок энергии, общий рынок сбыта, совместная работа на внешних рынках – это наша вечная проблема. А тут возникают и новые проблемы. Например, цифровое пространство. Скажем так, даже у нас с Российской Федерацией разные подходы. Вот YouTube, на котором мы сейчас вещаем, в том числе, он у них сейчас уже не работает. Это мы просто информационное возьмем. А есть техрегламенты, есть вопросы того или иного оборудования. Как нам это все вместе привести на нашем евразийском пространстве?

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы сначала делимся на 15 разных республик, а потом удивляемся, что у нас по-разному цифровая подпись у всех. Понятно, что есть задача построить единый рынок. Условно, помидоров, самосвалов, чего хотите, троллейбусов. Вроде как есть этот рынок. Хочешь – покупаешь троллейбус и везешь его куда-то. Но потом оказывается, что есть такая проблемка с оформлением троллейбуса, какой-то декларацией, цифровой подписью.

Вроде как на словах рынок у нас единый, а доходит до продажи каких-то контрактов – проблемы. То с логистикой, то с какими-то вещами. И это не потому, что мы там плохо работаем, это все про деньги. То есть страны все равно отдельно защищают свой рынок по тем позициям, где им это выгодно. Вот мы придумаем какое-то там требование особое к упаковке товара, например. И вот это вроде как не противоречит стандартам ЕАЭС, а вроде как оно уже немножко другое. И ваш товар надо будет там условно переупаковывать, он будет дороже, а наш местный будет дешевле.

Поэтому все страны вроде как движутся в одном направлении, при этом движутся еще и в другом, защищая рынок там, где это выгодно. Но это капитализм. То есть, там его построили, он у нас теперь вот так работает, и в Европе те же самые процессы все. Евросоюз это вообще про то, кто кого кинет.

Григорий Азаренок:

Ну как, они ввели квоты, стандарты. Ты Греция, ты делаешь только оливки и вино, и больше ты ничего не делаешь, все.

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