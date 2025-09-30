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20 км водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду заменили в Минске

30 сентября 2025 17:46
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В Минске с начала года проведена значительная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Было переложено порядка 20 километров водопроводных сетей и около 26 километров канализационных труб и коллекторов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

20 км водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду заменили в Минске-2

Чтобы минимизировать неудобства для горожан, часть работ выполнена бестраншейным (закрытым) способом. Также проведена подготовка систем к отопительному сезону. Завершены ремонт и наладка оборудования водоснабжения и водоотведения. Также важное направление – поиск скрытых дефектов: специалистами обнаружено и устранено 57 утечек на подземных коммуникациях.

20 км водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду заменили в Минске-4

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:
Отдельно остановлюсь на готовности наших служб по эксплуатации Вилейско-Минской водной системы. Проверены все гидротехнические сооружения, проверены все затворы. И на сегодняшний день завершена проверка гидротехнической части. 

Плюс мы провели все противоаварийные тренировки. Осуществляется ежесуточный контроль за уровнями и реки Свислочь, и закрепленных за предприятием водных объектов. На сегодняшний день предприятие практически готово к наступлению осенне-зимнего периода.

Проверена работа затворов, проведены противоаварийные тренировки. Будет усилен контроль за уровнем воды в закрепленных водохранилищах, а также в реке и связанной с ней водной системе. Мониторинг гидрологической обстановки осуществляется дважды в сутки.

# Отопительный сезон

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