Уютный уголок, кленовая аллея и водные просторы. 18 новых зон отдыха открылись в Минске в Год благоустройства. По две локации в каждом районе. В создании каждой приняли участие предприятия и организации города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Со своими идеями подключились и местные жители. Все зеленые зоны оригинально оформлены и имеют уникальную тематику. Особый акцент на комфорт и безопасность.