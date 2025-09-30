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18 новых зон отдыха открылись в Минске в Год благоустройства

30 сентября 2025 17:49
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Уютный уголок, кленовая аллея и водные просторы. 18 новых зон отдыха открылись в Минске в Год благоустройства. По две локации в каждом районе. В создании каждой приняли участие предприятия и организации города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Со своими идеями подключились и местные жители. Все зеленые зоны оригинально оформлены и имеют уникальную тематику. Особый акцент на комфорт и безопасность.

18 новых зон отдыха открылись в Минске в Год благоустройства-2

Первая остановка маршрута сквер «Котовка». Над приветственной вывеской тематические фигуры котов как символ домашнего тепла. Ведь задача этой локации – помочь каждому найти свой душевный уголок. На уютных качелях-перголах, площадке для волейбола или зоне для выгула домашних питомцев. 

18 новых зон отдыха открылись в Минске в Год благоустройства-4

По сравнению с тем, как раньше... Мы пришли с малышом, есть где погулять, очень удобно сделано, красиво. Не только в Минске, по всей республике создается. Я знаю, у нас в Бобруйске так.

18 новых зон отдыха открылись в Минске в Год благоустройства-6

Юлия Минич, корреспондент:
При создании зон отдыха акцент – на комфорт, эстетическое оформление и функциональность. Для любителей активного отдыха – тренажеры и спортивные площадки. А для детей – игровые комплексы.

18 новых зон отдыха открылись в Минске в Год благоустройства-8

Такие креативные птичьи столовые стали настоящим брендом Советского района. Их устанавливают в каждой зоне отдыха. Все они с образовательным акцентом. На каждой кормушке размещен QR-код с информацией о птицах. Наводишь на него камеру телефона – и больше узнаешь о пернатых.

Подробнее в видеоматериале.

# Год благоустройства # Социальная инфраструктура

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