18 новых зон отдыха открылись в Минске в Год благоустройства
Уютный уголок, кленовая аллея и водные просторы. 18 новых зон отдыха открылись в Минске в Год благоустройства. По две локации в каждом районе. В создании каждой приняли участие предприятия и организации города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Со своими идеями подключились и местные жители. Все зеленые зоны оригинально оформлены и имеют уникальную тематику. Особый акцент на комфорт и безопасность.
Первая остановка маршрута сквер «Котовка». Над приветственной вывеской тематические фигуры котов как символ домашнего тепла. Ведь задача этой локации – помочь каждому найти свой душевный уголок. На уютных качелях-перголах, площадке для волейбола или зоне для выгула домашних питомцев.
По сравнению с тем, как раньше... Мы пришли с малышом, есть где погулять, очень удобно сделано, красиво. Не только в Минске, по всей республике создается. Я знаю, у нас в Бобруйске так.
Юлия Минич, корреспондент:
При создании зон отдыха акцент – на комфорт, эстетическое оформление и функциональность. Для любителей активного отдыха – тренажеры и спортивные площадки. А для детей – игровые комплексы.
Такие креативные птичьи столовые стали настоящим брендом Советского района. Их устанавливают в каждой зоне отдыха. Все они с образовательным акцентом. На каждой кормушке размещен QR-код с информацией о птицах. Наводишь на него камеру телефона – и больше узнаешь о пернатых.
Подробнее в видеоматериале.