Эти кадры облетели весь мир. ШОС, парад, переговоры – подводим итоги визита Президента в Китай

Завершился визит Президента Беларуси в Китай. В КНР Александр Лукашенко провел пять дней. За это время глава государства принял участие в саммите ШОС, торжествах в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд переговоров с мировыми лидерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, а также во встрече в формате ШОС+ стало ключевым в рабочем графике Президента. Эти кадры смотрел весь мир. Эти слова слушала вся планета.

Это был уж очень теплый прием. Солнце по-китайски оказалось крайне гостеприимным. Привычная температура для Пекина и непривычная для нас, с умеренно континентальным климатом.

Перед военным парадом торжественное прохождение лидеров государств. Си со своей супругой не просто встречает высоких гостей. Это демонстрация сплоченности наследников антигитлеровской коалиции и растущей ответственности Китая в глобальном управлении. Это полностью отражает и многократные посылы официального Минска. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Все, что инициирует Китай, нам интересно. Глобальное управление – это, в принципе, продолжение нашей единой мировоззренческой позиции по устройству мира.

Пока американский президент Трамп то стращает пошлинами, то выбивает себе титул нобелевского миротворца, Си встречает президентов на красной ковровой дорожке. С нее дорога к новому миропорядку, справедливому, основанному по принципам Ялтинско-Потсдамской архитектуры. На этом фото – полмира. Первые лица, считай, из трех десятков государств. Ближе всех к Си президенты соседних стран и наш Первый. Это же не только на фото. Лукашенко открыл Китай еще до взлета Поднебесной. Это сотрудничество совпало с началом пути политического Первого и геополитического Китая. Лукашенко: невозможно Китай наклонить, американцам нужно с ним договариваться. Подробности.

От Минска до Пекина 8 часов на самолете, но ближе, чем нам кажется. Именно с белорусского Кургана Славы виден парад в Пекине в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над японским милитаризмом. Успешность «Багратиона» стала ключом к Бранденбургским воротам. Поверженный Рейхстаг стал предтечей освобождения Китая. Окончание Второй мировой войны. Третьей горячей фазы и Минск, и Пекин точно не хотят. И это нас тоже объединяет. Си Цзиньпин, Председатель КНР:

Сегодня всему миру предстоит сделать выбор между такими противоречиями, как мир или война, диалог или конфликт. Китайский народ твердо отстаивает историческую правду. Неуклонно идет по пути мирного развития и прилагает совместные с народами всего мира усилия для построения сообщества единой судьбы человечества.

На площади Тяньаньмэнь, третьей по величине в мире, зарождался новый Китай. Это было провозглашено Мао. Си принимает лично этот парад истории. Впрочем, такие парадные лимузины мы видели в Минске. Это подарок от Китая. И сама процедура узнаваема, порой и без перевода понятно. Лукашенко: Беларусь поддерживает идею создания Банка развития ШОС. Подробности.

Из экономической пятерки соседних стран ШОС превратился в самую жизнеспособную интеграцию пассионарных государств. С прошлого года мы – в «десяточке». История ШОС – это история борьбы за равноправие. Сначала страны просили справедливое участие в мировой экономике, затем стали предлагать альтернативу западному глобальному лобби, а сейчас ШОС готова гарантировать архитектуру безопасности в Евразии. Пока посиделки брюссельских функционеров шатают Старый Свет, ШОС объявляет борьбу с трансграничной преступностью, террором и наркотрафиком. Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Подписан целый ряд очень важных решений, которые определяют деятельность Шанхайской организации на ближайшую перспективу. Это касательно искусственного интеллекта, цифрового развития, «зеленого» развития планеты, вопросов создания новых структур, которые будут заниматься антитеррористической и антинаркотической деятельностью, важной для нашего региона.

Еще важнее, конечно, с каким багажом Президент завершал свой уже 16-й визит в Китай. Безусловно, важны геополитические меморандумы и декларации. Посылы и спичи. Именно Беларусь – среди тех стран, которые строят мир справедливости. Имеем историческое право. В стороне не стоим и не мнемся. И в этом марше будущего мы в первых рядах. Первый предложил пять конкретных шагов экономической вовлеченности. Но любые самые высокие идеи Президент любит, что называется, приземлять на практические рельсы. Для пользы людей. Лукашенко: ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом и «семеркам», и «двадцаткам».

ШОС – это мегарынок. Саммит – это мегарынок. Мы их использовали. Президент на недавнем совещании с дипломатами раздавал лайфхаки, как надо работать. И сам во время зарубежных поездок показывает мастер-класс. Снопков рассказал об инвестиционных проектах с Китаем.

Теперь мы не просто ищем инвесторов, но корпорации, которые привнесут к нам в страну новые точки роста для технологического уклада. Компетенции. За эти дни подписано соглашение между нашими энергетиками и корпорацией трансформаторов. Если ШОС – это союз пассионариев, так и нам надо быть энергичнее в реализации проектов. Шевелиться – отеческий наказ Первого своим аграриям становиться интернациональным. Беларусь может получить новые технологии – Лукашенко провел переговоры с китайским бизнесом. Неважно, это теплицы четвертого поколения или новые решения в машиностроении. Закрытые встречи Лукашенко с бизнес-кругами Китая – о чём шла речь?

В Беларуси тепличные отношения для бизнеса. И энергоносители самые дешевые Европе, и лишних киловатт достаточно. Это экономические дивиденды от политической дальновидности. Несмотря на плотные графики самых крупных стран мира, уже в первый вечер саммита Первый успел переговорить с Моди, в воскресенье встретился с Си. У китайцев это семейный день. А вчера переговоры с деловыми кругами. И политическим тяжеловесом Цай Ци. Он один из семи членов главного коллегиального органа управления Китая.

Вместо отдыха – встреча с Путиным.