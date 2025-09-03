Дом молодёжи собрал участников военно-патриотических клубов Минска

Дом молодежи стал площадкой для обсуждения различного рода вопросов и инициатив в области военно-патриотического воспитания. Здесь собрались участники профильных клубов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все вместе вспоминали прошлое, говорили о достижениях суверенной Беларуси и строили планы. Отметили и победителей проекта «Зарница». А впереди у этих ребят участие в международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». В 2026 году он пройдет в Беларуси и будет посвящен 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Оксана Артюх, заведующий отделом детских и молодежных инициатив Минского государственного дворца детей и молодежи: Мы пригласили ребят 9-10-х классов, чтобы они больше узнали об этих проектах, чтобы мотивировать, чтобы появилось сильное желание участвовать в этих проектах. Потому что, в частности, «Поезд Памяти» – это очень сильный проект, очень интересный. И все ребята, которые возвращаются из поездок, делятся невероятными впечатлениями.

Елизавета Ксендзова, участница проекта «Поезд Памяти»:

Я стала участницей культурно-образовательного проекта «Поезда Памяти – 2025», буквально два месяца назад вернулась домой. Это было моей мечтой – попасть на этот проект – с 9-го класса. Был достаточно сложный отбор, чтобы попасть на него. Этот проект принес мне множество положительных эмоций.

Всего в Минске функционирует порядка 56 военно-патриотических клубов. В них занимаются более 3 тыс. юных минчан.