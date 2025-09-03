Лукашенко принял участие в параде в Пекине, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой

Рабочий визит главы государства в Китай продолжается. Александр Лукашенко принимает участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный военный парад стал кульминацией серии важных мероприятий, включая саммит ШОС. Парад прошел на главной площади столицы КНР – Тяньаньмэнь. Александра Лукашенко и лидеров других стран встречал председатель Си Цзиньпин с супругой. Отпраздновать юбилей Победы в Китай прибыли руководители 2,5 десятков государств. Как ранее отмечал Александр Лукашенко, у Беларуси и Китая общая историческая память, и пока мы помним – прошлое не повторится. Парад длился больше часа, участие в нем приняли свыше 10 тысяч человек.

Зрителям были продемонстрированы ракетные технологии, танки, авиация и беспилотные системы китайского производства. Воздушные знаменосцы пронесли над столицей государственный флаг КНР, а вертолеты изобразили в небе число 80. В завершение парада выпустили 80 тысяч голубей, символизирующих мир. Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, Китай готов объединить усилия со всеми сторонами, чтобы отстаивать справедливость. Отметим, именно на это нацелена деятельность ШОС. Нынешний саммит стал крупнейшим в истории объединения. Участие приняли лидеры более чем 20 стран, руководители 8 международных организаций. События форума освещали свыше 3 тысяч журналистов. Традиционно в публикациях западных СМИ проводится черта, разделяющая мир на своих и чужих. Впрочем, даже американские и европейские издания признают авторитет Шанхайской организации сотрудничества и не отрицают, что многополярный мир уже наступил. Отметим, этот факт на заседании Cовета глав государств ШОС озвучил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь гордится тем, что год назад стала полноправным участником ШОС. Быть частью «шанхайской семьи» – наш стратегический выбор. Подробности здесь.

Беларусь готова сотрудничать со всеми, кто следует принципам взаимного уважения. И таких стран сегодня много, о чем свидетельствует график двусторонних встреч главы государства на полях саммита. Серьезное внимание было уделено отношениям Беларуси и Китая, однако не только. Уже сегодня марафон переговоров продолжился, где-то даже на ногах. Как сообщила пресс-служба Президента, Александр Лукашенко еще до начала военного парада пообщался с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР пригласил Президента посетить страну в любое удобное время. Развивать отношения с Беларусью намерена и Словакия, в Минск направлен новый посол. Президент пообщался с премьер-министром Робертом Фицо, который планирует посетить Минск для обсуждения возможных вариантов сотрудничества.