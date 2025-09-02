Беларусь может получить новые технологии – Лукашенко провёл переговоры с китайским бизнесом

От взаимодополняемости к промышленной кооперации и совместным инновациям. Эволюция торгово-экономического пути Беларуси и Китая – яркий пример успешного международного сотрудничества. На полях саммита ШОС Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили реализацию уже достигнутых договоренностей и дальнейшее укрепление всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. В частности, Минск и Пекин запустили цикл инвестпроектов, которые совершенно изменят технологическую структуру нашей страны. Рабочий визит главы государства в Китай продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 сентября договоренности по итогам общения на высшем уровне получили продолжение в виде контактов с руководителями ряда крупнейших китайских компаний. Часть встреч носила закрытый характер. Партнеры обсудили промкооперацию в автомобилестроении, совместные проекты в АПК. Китай готов делиться своим технологичным опытом по выращиванию овощей, ягод и цветов – продукции, которая не только востребована на рынке Беларуси, но и имеет хороший экспортный потенциал. Потому сразу два диалога: с производителями и проектировщиками современных теплиц «под ключ».

В целом эффект от совместного развития с Китаем ожидается более чем весомый. Договоренности стран с учетом стоимости передаваемых технологий уже сейчас можно оценить в миллиарды долларов. Но, как говорится, не бизнесом единым. Беларусь и Китай сильны также своей исторической памятью и не потерпят ее искажения. Саммит ШОС прошел в преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны. И, как заявил Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, память о Победе – это фундамент, на котором должен строиться современный миропорядок. Это особенно актуально сегодня, когда историю пытаются переписать, а героизм поколения победителей предать забвению. Напомним, 3 сентября в Пекине белорусский лидер примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В частности, Президент Беларуси будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь. Евгений Пустовой о настоящем и будущем стратегического партнерства.

Пульс мира сейчас в ритме Пекина. Это самый крупный, исторический и юбилейный саммит ШОС. О геополитическом сдвиге с Запада на глобальный Юг написали и рассказали самые солидные медиа мира. Западные редакции в том числе. Вчерашнее предложение Си о глобальном управлении и создании мира равноправия полностью отражает и многократные посылы внешнеполитического лобби Минска.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Все, что инициирует Китай, нам интересно. Глобальное управление – это, в принципе, продолжение нашей единой мировоззренческой позиции по устройству мира. И, конечно, Президент ее поддержал. Его первое выступление достаточно эмоциональное, яркое, из глубины души, которое говорит о том, что мы не просто поддерживаем это формально в рамках ШОС, а мы это поддерживаем с точки зрения нашей единой мировоззренческой политики по мироустройству и по взаимодействию стран в глобальном развитии.

Самые высокие, важные и правильные слова должны менять жизнь наших людей к лучшему, на саммите отметил Первый. И сегодня, что называется, стратегические договоренности «приземлил» до конкретных проектов. Приземлил не только фигурально. Речь о сотрудничестве в области агробизнеса. Лукашенко предлагает Китаю строить в Беларуси тепличные комплексы. Выращивание овощей в закрытом грунте весьма кстати для Витебской области. Северный регион самый нетепличный для аграриев. Вегетационный период короткий, аномальные температуры, скудные земли – в общем, чем не прорывные опоры для села. Белорусские деловые круги к сотрудничеству готовы.

Сергей Тетерин, бизнесмен:

Для нашей страны надо как минимум 80 гектаров иметь теплиц, которые могли бы производить сельхозпродукцию от овощной до фруктовой. Китайские технологии известны во всем мире. Это может только помочь нашей стране решить эти вопросы. Поэтому на встрече, уже обсуждая с бизнес-партнерами, мы пришли к тому, что этот проект будет жить, будет двигаться. У них очень интересные сегодня вопросы, связанные с селекцией овощной, фруктовой продукции, то, что очень могло быть полезно в нашей стране. Поэтому думаю, что в ближайшее время договоримся, в сентябре уже встречаемся. И этот проект начнет двигаться вначале в Витебской области, а потом дальше будет двигаться по стране.

Спрос на овощи не утолен и на внутреннем рынке – опять же, конкуренция цен. На внешнем контуре – соседний открытый для нас и огромный российский рынок. А если логистика позволит, можно и в Китай возить. Умение Александра Лукашенко вести политический диалог выливается в экономические преференции. Главное для тепличного бизнеса в Беларуси – это тепличные условия. Дешевый газ и изобилие киловатт. Но надо быть энергичнее: шевелиться – отеческий наказ Первого своим аграриям становиться интернациональным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если быстро развернемся, мы можем произвести любые овощи и продать на неограниченных рынках. Но это надо делать быстрее, потому что такие умные, как мы, все вокруг, поэтому тот, кто быстрее пробежит эту дистанцию, тот будет иметь выгодное положение на рынке. Президент Беларуси провел ряд встреч с представителями китайских компаний. Подробнее здесь.

Запах овощей сменяет цветочный аромат. Сегодня в зале для переговоров целый шлейф крупного китайского бизнеса. Это говорит и о новом расцвете отношений. Эти переговоры в окружении цветов. Китайская сторона, что называется, продает товар лицом. Вернее, букетами. Серьезные намерения и у нас. Минские компаньоны готовы к практикоориентированным переговорам. Басков: Китай давно является стратегическим партнером для Беларуси по разным направлениям. Все эти встречи с крупными агробизнесменами Поднебесной не только про открытие новых производств в Беларуси. А значит, налоговых поступлений и создание рабочих мест. Причем в регионах – вот вам «Один регион – один проект». Здесь все гораздо шире. В страну приходят новые технологии.

Александр Лукашенко:

Я прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы в это непростое для нас время, связанное с различным давлением на Беларусь, решили работать, активно работать в Беларуси. Мы это видим. Мы это очень ценим. Поэтому моя главная задача сегодня на встрече с вами – заверить вас в том, что мы свято будем выполнять взятые на себя обязательства. То, что вы производите, я посмотрел справку, даже не просто посмотрел, а изучил ее внимательно. Это нам очень нужно. Мы умеем делать двигатели. У вас компания очень продвинутая, это будет хорошая линейка в Беларуси, которой мы, к сожалению, не обладаем, но пытаемся сделать. С вами это будет быстрее.

Двигаться вперед наше машиностроение способно. Это сакральная отрасль для Беларуси. Только вместо конкуренции с огромным Китаем мы будем концентрироваться на совместных проектах. После такой концепции развития от Президента весь директорат машиностроительного пула должен сказать: «Эврика!» Открываем не Америку, а Африку. Вместе будет проще разворачиваться на самом перспективном континенте.