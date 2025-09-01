Лукашенко: Беларусь поддерживает идею создания Банка развития ШОС

Китай принимает международный форум планетарного масштаба. В Тяньцзине прошел самый многочисленный саммит ШОС с момента создания организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые наша страна представлена на правах полноправного участника. Как заявил Александр Лукашенко в своем выступлении, вот уже больше года мы в этой «десятке». И быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси. ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией. Усиливается ее международный авторитет, а соответственно, растет интерес к ней со стороны других государств. Экономика в странах ШОС растет быстрее среднемировых темпов. Вместе с наблюдателями и партнерами ШОС включает 26 стран. Наша страна уже получает значительные дивиденды от участия в ШОС. Но это взаимовыгодное сотрудничество. После присоединения Беларуси доля Шанхайской организации сотрудничества в мировой экономике достигла 32,6 %, а совокупный размер ВВП превысил 60 трлн долларов. Учитывая глобальную турбулентность в мире, ШОС выступает за многополярность. В основе принципы взаимного уважения интересов всех стран и, конечно, открытый диалог, это особенно важно сегодня. На ШОС возлагаются большие надежды. Страны-участники прикладывают огромные усилия, чтобы стать ключевой международной структурой в восстановлении справедливости и равноправия в мировых отношениях. По белорусскому времени саммит стартовал ранним утром – в районе 5 часов. Несмотря на долгий перелет, разницу по времени, насыщенную повестку, наш Президент, помимо основных мероприятий, провел более десятка неформальных встреч с зарубежными лидерами. О том, как многополярность становится политическим трендом и оказывает мировое влияние на безопасность. Наш политический обозреватель Евгений Пустовой: шанхайский дух в геополитическом векторе.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Тысячи журналистов, но под ногами путаются даже такие роботы. Множество разных стран, но саммиты очень схожие – глобалистика, геополитика. У нынешней столицы саммита Тяньцзиня свой колорит, это и древняя культура Китая, и в то же время современность. Тяньцзинь – это еще и столица развития искусственного интеллекта Китая. Например, здесь журналистов встречают не только прекрасные девушки, но и железные леди, во всех смыслах.

– Прывітанне, што ты ведаеш пра Беларусь?

– Беларусь – это государство в Восточной Европе с богатой историей и культурой. Столица – Минск, крупный экономический и культурный центр. Мороженое из рук робота, виртуальное путешествие по открыточным местам стран из «шанхайской семьи». Оттиснуть иероглиф счастья, запутать китайский узор. Весь этот интерактив для молодежи. Про ставку на новую смену сказал в своем приветственном выступлении и председатель КНР, председательствующий в этом году в ШОС. И с китайской педантичностью Си намекнул на очевидную пассионарность организации.

Си Цзиньпин, председатель КНР:

Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти в 30 трлн долларов. Это самый крупный саммит ШОС за всю историю объединения. И первый для Беларуси в статусе полноправного участника организации. Попали, что называется, «в десяточку». Но есть нюансы. Еще в прошлом году Александра Лукашенко пригласили за стол и приняли Беларусь в состав «шанхайской семьи» в начале саммита. Обычно новых участников утверждают в конце повестки. Но нас встретили с особым радушием. А сегодня Первый держит слово сразу после Си. Лукашенко: быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси. Читайте здесь.

Начинали с интеграции пятерки соседних стран. А сейчас «шанхайский дух» объединяет Евразию. Это самая представительная и влиятельная международная организация континента. ШОС – пока еще не альтернатива, но уже перспектива центра принятия глобальных решений. Выступление Александра Лукашенко не только слушали, фотографировали – и на его фоне записывали селфи. Лукашенко в моде. И несмотря на проблемы со звуком, посылы Минска услышаны. Они полностью соответствуют вайбу сегодняшних настроений в «шанхайской семье». В своем выступлении Си говорил о шести шагах для развития ШОС. И основа – путь «взаимодополняемость экономик». Это философия и Союзного государства, и ЕАЭС. ШОС становится главной площадкой мирового товарооборота. Кейс предложений Лукашенко еще лучше способен укрепить геополитическую конкурентоспособность ШОС. Из Минска звучит свежий взгляд на согласованность решений. Безбарьерная торговля с расчетами в национальных валютах – новый финансовый институт и независимые транспортные коридоры.