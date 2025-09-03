Детям полезно изучать финансовую грамотность с начальной школы? Мнение психолога

Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Скажите, с точки зрения психологии, не опасно это для ребенка – сразу изучать деньги? В школе.

Валентина Судас, психолог:

Скорее всего, это будет своевременно. Сегодня действительно время опережает, когда детей даже должны где-то готовить, финансово обучать родителей. Появилось много новых продуктов, таких как цифровые деньги, как всякого рода токены, криптоденьги. И это неминуемо, это развивается, на нас это влияет. Но вы затронули такую тему, как ценности. Я бы хотела среагировать на ваши слова ценные о том, что плохо, когда богатые рассматриваются как объект со знаком минус. Мы переносим внимание на то, что такое финансовая грамотность, и потихоньку взращиваем в семье и в обществе ценности человеческие.