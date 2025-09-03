Детям полезно изучать финансовую грамотность с начальной школы? Мнение психолога
Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Скажите, с точки зрения психологии, не опасно это для ребенка – сразу изучать деньги? В школе.
Валентина Судас, психолог:
Скорее всего, это будет своевременно. Сегодня действительно время опережает, когда детей даже должны где-то готовить, финансово обучать родителей. Появилось много новых продуктов, таких как цифровые деньги, как всякого рода токены, криптоденьги. И это неминуемо, это развивается, на нас это влияет.
Но вы затронули такую тему, как ценности. Я бы хотела среагировать на ваши слова ценные о том, что плохо, когда богатые рассматриваются как объект со знаком минус. Мы переносим внимание на то, что такое финансовая грамотность, и потихоньку взращиваем в семье и в обществе ценности человеческие.
Валентина Судас:
Самое главное – это любовь. Любовь к детям, когда дети могут сформироваться, вырасти и понять, что они могут приумножить финансовые возможности, даже родительские. То есть родители и коллективы должны взращивать в детях, погружать их в финансовые возможности, финансовую грамотность.
Что это такое? Это не со знаком минус. Мы не взращиваем какую-то альтернативную личность в человеке. Мы ему даем иммунитет, с чем ему придется сталкиваться во взрослой жизни.
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