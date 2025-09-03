Минское «Динамо» 9 сентября стартует в новом сезоне КХЛ

Минское «Динамо» стартует в новом сезоне КХЛ выездной серией из пяти матчей. 9 сентября в Москве наши парни сыграют со «Спартаком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А первый домашний поединок «зубры» проведут 22-го. В столицу приедет «Барыс» из Казахстана. Всего в регулярном чемпионате предстоит сыграть 42 матча. Задача перед динамовцами стоит сложная, но выполнимая – как минимум показать прошлогодний результат. Такое решение озвучил генеральный директор клуба Артем Каркоцкий.

Артем Каркоцкий, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Конечно же, мы здраво мыслим, хотим побеждать, потому что зачем тогда все делать и стараться провести такую большую, огромную работу, чтобы цель была не победа. Поэтому мы хотим побеждать. Цель на сезон – не хуже, чем предыдущий.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Уровень команды поднялся на приличный шаг вперед. Мы сделали, лучших оставили и идем с ними. Конечно, будем ротировать, менять, но есть хорошие ребята. Вертикаль здесь в этом плане работает. Первый год мы пошли на такой беспрецедентный случай. Очень много ребят пригласили. Это такой очень важный ход. Ребята увидели, многие хотят. Кого-то мы оставили. В общем-то, здесь ход в будущее.

Контракты подписаны с 30 игроками, но ротация в команде будет происходить на протяжении сезона. Ворота «зубров» предстоит защищать двум опытным голкиперам – Заку Фукале и Василию Демченко. За минскую дружину продолжат играть маститые Стась и Шипачев, а также 10 новобранцев. Защитник Дмитрий Криштофик и нападающий Богдан Белкин зарекомендовали себя на летнем кэмпе в Бобруйске. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта, а 23-го стартует плей-офф.